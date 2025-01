Partenariat : Activa et Bocom se mettent ensemble pour servir les Camerounais :: CAMEROON

Dans un contexte où l’innovation et la proximité client deviennent des priorités, Activa Assurances et Bocom, leaders dans leurs secteurs respectifs, collaborent pour transformer l'accès aux assurances au Cameroun. Ce partenariat stratégique, scellé le 9 janvier 2025 à la station Bocom de Youpwè, vise à offrir des solutions d’assurance directement dans les stations-service. Une initiative qui allie expertise et praticité pour répondre aux besoins d’une clientèle en pleine évolution.

Grâce à cette alliance, Activa met son savoir-faire en assurance au service des clients de Bocom, tout en enrichissant l’offre des stations-service. Une démarche qui simplifie la vie des Camerounais en intégrant services d’assurance et distribution pétrolière sur un même site. Jean-Philippe Lowe, Directeur général adjoint d’Activa, souligne : « Ce partenariat est une réponse aux attentes croissantes des consommateurs. »

De son côté, Luc Simplice Fomo, Directeur général de Bocom, salue cette opportunité qui renforce la diversification et l’attractivité des stations Bocom, tout en facilitant l’accès des clients à des services essentiels. La localisation stratégique de Youpwè, à proximité du port, illustre la volonté d’Activa et de Bocom d’être au plus près des besoins des populations.

Ensemble, ces deux acteurs ambitionnent d'innover et de renforcer leur impact sur le marché tout en simplifiant l’expérience client.