VENEZUELA :: Capture de Maduro : comment une taupe de la CIA a infiltré le gouvernement vénézuélien

L’opération « Absolute Resolve » qui a conduit à l’arrestation de Nicolás Maduro le 3 janvier 2026 à Caracas est le résultat de mois de préparation et d’une infiltration profonde des services américains. Selon plusieurs médias, dont Reuters et le New York Times, la CIA avait déployé sur place dès août une petite équipe chargée de recueillir des informations sur les habitudes du président vénézuélien. Ces agents communiquaient des renseignements « extraordinaires », selon le Wall Street Journal.

Pour pénétrer le cercle rapproché du dirigeant, l’agence de renseignement a pu compter sur une taupe placée au sein même du gouvernement vénézuélien. Cet informateur, dont le recrutement pourrait être lié à la prime de 50 millions de dollars promise par Washington, surveillait tous les déplacements de Maduro et a fourni en temps réel sa localisation exacte lors du raid. Cette source humaine a été couplée à une flotte de drones furtifs et à un entraînement poussé : les forces spéciales américaines se sont exercées sur une réplique de la résidence du président, jusqu’à maîtriser l’explosion de ses portes blindées.

L’opération Absolute Resolve, menée par les soldats d’élite de la Delta Force avec le soutien du FBI, a donc pu se dérouler avec une précision chirurgicale. Le général Dan Caine, chef d’état-major américain, a salué des mois de préparation qui ont porté leurs fruits. La capture de Maduro, immédiatement exfiltré vers les États-Unis à bord de l’USS Iwo Jima, marque un tournant géopolitique majeur.

Cette réussite interroge cependant sur les moyens déployés par les services secrets et sur les failles de sécurité entourant un chef d’État. Jusqu’où les agences de renseignement sont-elles prêtes à aller pour atteindre leurs cibles ?

