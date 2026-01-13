Camer.be
Le Maire AYAMBA Jacques d'Eyumojock, Enlevé par les Ambazoniens, la Comocodi félicite sa libération
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Le Maire AYAMBA Jacques d'Eyumojock, Enlevé par les Ambazoniens, la Comocodi félicite sa libération :: CAMEROON

Monsieur le Ministre délégué à la présidence de la république, chargé de la défense

Monsieur le Ministre,

Enlevé le 06 janvier 2026 par des hordes de voyous et de bandits sans foi ni loi, notre jeune compatriote, le nommé AYAMBA Jacques, Maire et chef traditionnel de la localité d’Eyumojock, a été promptement libéré le 08 janvier, soit deux jours plus tard par nos braves forces de défense.

Une telle opération venant en tout début d’année constitue un signal très fort. En effet je me veux la voix de millions de Camerounaises et de Camerounais qui trouvent là, une raison supplémentaire de croire en leur pays, et de compter sur nos forces de défense et de sécurité en général pour assurer leur protection, leur tranquillité et la sauvegarde de leurs biens. C’est aussi un message incontestable à nos divers partenaires internationaux. 

Toutefois, en saluant cette bravoure, je ne manque pas de m’incliner devant la mémoire de nombre de soldats et même des citoyens ordinaires, qui continuent d’être des victimes des actes de lâcheté de ces hordes de bandits. A leurs familles, j’ai une pensée forte en ce premier mois de janvier 2026. Je leur demande de faire le deuil, avec dignité et pardon, et de célébrer ces morts comme des martyrs tombés sur le champ d’honneur pour la défense de la patrie, pour notre vivre ensemble.

Nous devons tous, en commun, maintenir les efforts de lutte contre les fauteurs des troubles et les criminels, à l’instar du récent démantèlement des usines et ateliers clandestins de fabrication des engins terroristes.  Ce faisant nous devons également continuer, à explorer toutes les voies du dialogue en vue de résoudre les problèmes, questions et demandes considérés après examen minutieux comme légitimes et ne portant pas atteinte à l’intégrité du pays et à l’unité nationale.

Trouvez en conséquence ici mes sincères et patriotiques compliments, qu’accompagne mon soutien fort et indéfectible pour nos forces armées dans toutes leurs composantes./.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Maroua assoiffée : 15 ans d'attente pour les forages promis par Paul Biya
Dr Ing Fréderic Djeuhon : le catalyseur de l’innovation créatrice à Bazou
Le Maire AYAMBA Jacques d'Eyumojock, Enlevé par les Ambazoniens, la Comocodi félicite sa libération
Muea sous les balles : une femme tuée dans une attaque ciblée en région Sud-Ouest
Ngaoundéré-Meiganga : quatre morts dans un choc frontal entre bus et poids lourd
La Falaise de Dschang livre une dernière dépouille, près d'un an après la tragédie
Affaire Martinez Zogo : l’ex‑DGRE victime d’une opération clandestine ?
Série : les 25 visages qui ont marqué l’Ouest en 2025
Port autonome de Kribi : L'OPA jauge la profondeur des pratiques anormales
Avocat menacé à Maroua : un témoignage qui secoue l'État de droit camerounais
Autoroute Yaoundé-Douala : un serpent de mer bureaucratique en plein 2026
L'honnêteté punie : L'immigrant qui rendit 8 250€ et fut expulsé d'Espagne
Devenez Rédacteur

Les + récents

12:36
Maroua assoiffée : 15 ans d'attente pour les forages promis par Paul Biya

Maroua assoiffée : 15 ans d'attente pour les forages promis par Paul Biya
12:27
Dr Ing Fréderic Djeuhon : le catalyseur de l’innovation créatrice à Bazou

Dr Ing Fréderic Djeuhon : le catalyseur de l’innovation créatrice à Bazou
12:21
Le Maire AYAMBA Jacques d'Eyumojock, Enlevé par les Ambazoniens, la Comocodi félicite sa libération

Le Maire AYAMBA Jacques d'Eyumojock, Enlevé par les Ambazoniens, la Comocodi félicite sa libération
11:48
Muea sous les balles : une femme tuée dans une attaque ciblée en région Sud-Ouest

Muea sous les balles : une femme tuée dans une attaque ciblée en région Sud-Ouest
11:13
Ngaoundéré-Meiganga : quatre morts dans un choc frontal entre bus et poids lourd

Ngaoundéré-Meiganga : quatre morts dans un choc frontal entre bus et poids lourd

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo