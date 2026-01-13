CAMEROUN :: Le Maire AYAMBA Jacques d'Eyumojock, Enlevé par les Ambazoniens, la Comocodi félicite sa libération :: CAMEROON

Monsieur le Ministre délégué à la présidence de la république, chargé de la défense

Monsieur le Ministre,

Enlevé le 06 janvier 2026 par des hordes de voyous et de bandits sans foi ni loi, notre jeune compatriote, le nommé AYAMBA Jacques, Maire et chef traditionnel de la localité d’Eyumojock, a été promptement libéré le 08 janvier, soit deux jours plus tard par nos braves forces de défense.

Une telle opération venant en tout début d’année constitue un signal très fort. En effet je me veux la voix de millions de Camerounaises et de Camerounais qui trouvent là, une raison supplémentaire de croire en leur pays, et de compter sur nos forces de défense et de sécurité en général pour assurer leur protection, leur tranquillité et la sauvegarde de leurs biens. C’est aussi un message incontestable à nos divers partenaires internationaux.

Toutefois, en saluant cette bravoure, je ne manque pas de m’incliner devant la mémoire de nombre de soldats et même des citoyens ordinaires, qui continuent d’être des victimes des actes de lâcheté de ces hordes de bandits. A leurs familles, j’ai une pensée forte en ce premier mois de janvier 2026. Je leur demande de faire le deuil, avec dignité et pardon, et de célébrer ces morts comme des martyrs tombés sur le champ d’honneur pour la défense de la patrie, pour notre vivre ensemble.

Nous devons tous, en commun, maintenir les efforts de lutte contre les fauteurs des troubles et les criminels, à l’instar du récent démantèlement des usines et ateliers clandestins de fabrication des engins terroristes. Ce faisant nous devons également continuer, à explorer toutes les voies du dialogue en vue de résoudre les problèmes, questions et demandes considérés après examen minutieux comme légitimes et ne portant pas atteinte à l’intégrité du pays et à l’unité nationale.

Trouvez en conséquence ici mes sincères et patriotiques compliments, qu’accompagne mon soutien fort et indéfectible pour nos forces armées dans toutes leurs composantes./.

