Dans un contexte politique et social tendu au Cameroun, le père jésuite Ludovic Lado lance une initiative audacieuse : l’“Opération Saint Boycott“. Cette campagne invite les chrétiens camerounais à boycotter les membres du clergé qui refusent de soutenir les aspirations du peuple pour le changement. Le père Lado exhorte les fidèles à ne plus faire de dons aux églises, qu’elles soient catholiques ou non, si celles-ci ne se positionnent pas comme la voix du peuple.

L’“Opération Saint Boycott“ : une réponse à l’inaction du clergé

Le père Ludovic Lado, connu pour ses prises de position engagées, estime que de nombreuses églises au Cameroun restent silencieuses face aux défis socio-politiques du pays. Selon lui, ces institutions religieuses, qui devraient être des leviers de transformation sociale, se contentent souvent de maintenir le statu quo. L’“Opération Saint Boycott“ vise donc à pousser le clergé à assumer son rôle prophétique en soutenant les aspirations légitimes du peuple.

Boycotter les églises qui ne défendent pas le changement

Concrètement, le père Lado appelle les chrétiens à cesser de donner la quête aux églises qui ne s’engagent pas activement pour le changement. Il considère que les dons des fidèles devraient être conditionnés à l’engagement des églises en faveur de la justice sociale et de la défense des droits des populations. « Si une église ne veut pas être la voix du peuple, elle ne mérite pas nos offrandes », déclare-t-il.

Un appel à la responsabilité des fidèles

Cette initiative ne se contente pas de critiquer le clergé. Elle invite également les chrétiens camerounais à prendre conscience de leur pouvoir en tant que membres actifs de l’Église. En boycottant les églises silencieuses, les fidèles peuvent exercer une pression morale et financière pour inciter les leaders religieux à s’engager davantage dans les luttes sociales et politiques.

Réactions et débats autour de l’initiative

L’“Opération Saint Boycott“ a suscité des réactions mitigées. Certains soutiennent le père Lado, saluant son courage et sa volonté de bousculer les consciences. D’autres, en revanche, estiment que l’Église ne doit pas s’immiscer dans les affaires politiques et que son rôle est avant tout spirituel. Ce débat soulève des questions fondamentales sur la place de l’Église dans la société et son devoir d’accompagner les aspirations du peuple.

L’initiative du père Ludovic Lado marque un tournant dans le rapport entre l’Église et la société camerounaise. En appelant à boycotter les églises qui refusent de soutenir le changement, il invite les fidèles à réfléchir à leur rôle et à leur responsabilité dans la construction d’une société plus juste. Que l’on adhère ou non à l’“Opération Saint Boycott“, une chose est sûre : elle relance le débat sur l’engagement des institutions religieuses dans les luttes sociales et politiques.