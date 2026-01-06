Camer.be
Macron opère un revirement sur le Venezuela après une polémique
FRANCE :: GéOPOLITIQUE

FRANCE :: Macron opère un revirement sur le Venezuela après une polémique

Le président français a provoqué un tollé avant de rectifier le tir. Alors qu’il déclarait que le peuple vénézuélien « ne peut que se réjouir » du renversement du président Nicolás Maduro par une unité d’élite américaine, Emmanuel Macron a effectué un spectaculaire revirement quelques heures plus tard. L’Élysée a clarifié sa position, assurant que la France « n’approuve pas » la méthode de cette opération à Caracas.

Ce changement rapide fait suite à une vague d’indignation. Peu après ses premières déclarations, le chef de l’État avait affirmé que le peuple était « débarrassé de la dictature ». Des propos qui ont suscité la réprobation de plusieurs observateurs et d’une partie de la classe politique française. La figure de l’opposition Jean-Luc Mélenchon a notamment dénoncé une prise de position qui, selon lui, « fait honte » et « abandonne le droit international ».

Face à la polémique, le président a donc opéré un net rétropédalage en Conseil des ministres. « Nous défendons le droit international et la liberté des peuples. La méthode utilisée n’est ni soutenue ni approuvée », a-t-il déclaré. Ce double discours en moins d’une journée jette une lumière crue sur les dilemmes de la diplomatie face aux changements de régime par la force. Où se situe la ligne rouge entre la défense des principes démocratiques et le respect de la souveraineté des États ?

#Macron #Venezuela #Diplomatie #DroitInternational #PolitiqueEtrangere #France #Actualite

