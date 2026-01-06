Camer.be
Larmes et accusations : l'ex-épouse de Sam Séverin Ango implore Samuel Eto’o
CAMEROUN :: SOCIETE

Une vidéo poignante inonde les réseaux sociaux ce 5 janvier 2026. Geneviève Ngo Ntamack, en larmes, interpelle directement Samuel Eto’o, le président de la FECAFOOT. D’une voix brisée, elle le supplie de ne pas intervenir dans une procédure judiciaire en cours à Ebolowa, visant son ex-mari, Sam Séverin Ango. Cet appel désespéré jette une lumière crue sur un conflit familial aux ramifications politiques et médiatiques.

L’affaire oppose depuis plusieurs années l’ancien couple. L’ex-épouse accuse son conjoint de l’avoir ruinée et dépouillée de ses biens. Elle porte aussi une accusation d’une gravité insoutenable : elle affirme que la diffusion d’une sextape par son ex-mari aurait provoqué le décès de leur fille. Le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango a été arrêté le 2 janvier 2026 et purge actuellement une peine de trois ans de prison ferme à la prison centrale d’Ebolowa. Cette condamnation fait suite à un litige financier lié à la falsification de documents pour un projet de centre de santé, causant un préjudice estimé à plus de 30 millions de FCFA.

Dans son message, Geneviève Ngo Ntamack craint une ingérence de haut niveau. Elle révèle que deux avocats renommés du barreau camerounais, qu’elle dit mandatés par Samuel Eto’o lui-même, sont intervenus à la Cour d’appel d’Ebolowa pour tenter de faciliter la libération de son ex-époux. Cette allégation, si elle n’a pas été confirmée officiellement, pose une question brûlante sur les limites entre l’influence sportive et l’indépendance de la justice.

La vidéo a déclenché un torrent de réactions en ligne, partagées entre le soutien à la mère endeuillée et les doutes sur les motivations de chaque partie. Ni la FECAFOOT ni les conseils de Samuel Eto’o n’ont pour l’heure réagi à ces accusations de trafic d’influence. L’affaire, qui dépasse désormais le simple cadre privé, attend son prochain acte devant la justice.

Peut-on accepter que le poids médiatique et les réseaux d’un président de fédération sportive puissent influencer le cours d’une procédure judiciaire aussi intime et douloureuse ?

