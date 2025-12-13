-
© Camer.be : Léandre Nzié
- 13 Dec 2025 10:58:24
- |
- 618
- |
-
CAMEROUN :: Drames routiers : 18 morts et 16 blessés en deux jours :: CAMEROON
Deux accidents de la circulation d’une extrême gravité ont endeuillé le Cameroun les 11 et 12 décembre 2025, faisant un bilan provisoire de dix-huit (18) morts et seize (16) blessés. L’annonce a été faite par le ministre des Transports dans un communiqué radio-presse rendu public le 12 décembre à Yaoundé.
Le premier drame est survenu le 11 décembre sur la route nationale numéro 4, au lieu-dit Yom II Bandjoun, aux environs de 19 heures. L’accident a impliqué un camion semi-remorque et plusieurs autres véhicules, dont un fourgon transportant des œufs, un véhicule de tourisme et une moto. Les premières investigations pointent un excès de vitesse du conducteur de la semi-remorque comme cause probable de la collision.
Le second accident s’est produit le lendemain dans la ville de Tiko, en zone urbaine. Selon les premiers éléments de l’enquête, une conduite dangereuse du chauffeur d’un camion-citerne serait à l’origine de l’accident. Le choc a provoqué un violent incendie, occasionnant d’importants dégâts matériels, avec des maisons et des véhicules incendiés aux abords du lieu d’impact.
Dans l’attente des conclusions définitives des enquêtes en cours pour situer les responsabilités, le ministre des Transports a présenté, au nom du Gouvernement, ses condoléances aux familles des victimes et exprimé sa solidarité aux blessés.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique SOCIETE
Les + récents
Drames routiers : 18 morts et 16 blessés en deux jours
Pourquoi ELECAM Refuse de Publier les PV selon l'Article 113 ?
Remaniement : Agien Nyangkwe dénonce un journalisme horrible de Jeune Afrique sur Ngoh Ngoh
Réunion Gouvernement-Syndicats pour Mettre Fin à la Crise des Transports
Déchéance Kémi Séba : Talon sanctionne le soutien au push du 7/12/25 | Analyse et Impact
SOCIETE :: les + lus
26 élèves surpris en train de tourner un film osé à Bafoussam
- 30 April 2015
- /
- 1023916
Brenda biya sème la terreur en boîte de nuit à Yaoundé
- 15 July 2015
- /
- 560591
Menacée de mort par sa famille car elle est lesbienne
- 03 March 2016
- /
- 448060
Oyom-Abang : une femme marche nue à Yaoundé VII
- 09 July 2015
- /
- 386074
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 217842
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 209981