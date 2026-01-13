Camer.be
Visite du Prof Aba'a Oyono aux prisonniers politiques : un geste de solidarité
CAMEROUN :: POLITIQUE

CAMEROUN :: Visite du Prof Aba'a Oyono aux prisonniers politiques : un geste de solidarité :: CAMEROON

Le Professeur Aba'a Oyono se rendra ce mardi 13 janvier 2026 à la prison centrale de Kondengui pour rencontrer les prisonniers politiques de Paul Biya. Cette visite revêt une importance particulière, car elle vise à apporter un soutien moral à Parfait Mbvoum et aux 170 autres détenus considérés comme injustement incarcérés. La situation des prisonniers politiques au Cameroun est devenue un sujet de préoccupation majeur, suscitant des réactions au niveau national et international.

Les conditions de détention dans cette prison sont souvent décrites comme difficiles, et les témoignages des familles témoignent de l'angoisse et de la souffrance auxquelles ces hommes sont confrontés. Le Professeur Oyono, reconnu pour son engagement en faveur des droits humains, espère que sa visite contribuera à sensibiliser l'opinion publique sur cette crise. En agissant ainsi, il souligne l'importance d'une approche humanitaire face à des situations de détention souvent abusives.

La rencontre prévue pourrait également être l'occasion d'évoquer des pistes de dialogue entre les autorités et les représentants des prisonniers. Dans un pays où la voix des opposants est souvent étouffée, ce geste de solidarité est essentiel pour rappeler à tous que les droits fondamentaux doivent être respectés.

L'engagement du Professeur Aba'a Oyono témoigne d'une volonté de changement et d'une aspiration à un avenir où la justice et la paix prévaudront. Alors que cette visite se profile, nombreux sont ceux qui se demandent : quelles seront les ramifications de cette rencontre sur le plan politique et social au Cameroun ? 

