CAMEROUN :: Scandale au Port Autonome de Douala : 55 milliards FCFA détournés pour mater la contestation :: CAMEROON

Un scandale d'État d'une gravité exceptionnelle secoue les hautes sphères du pouvoir au Cameroun. Selon des informations récentes, 55 milliards de FCFA auraient été détournés des comptes du Port Autonome de Douala, un acte jugé comme une manœuvre pour étouffer toute contestation postélectorale liée à la présidentielle de 2025. Cette affaire a suscité une vive irritation chez Paul Biya, entraînant la réouverture des dossiers de Cyrus Ngo’o, le directeur général du Port, surnommé « le Sicilien », qui est à nouveau convoqué devant le Tribunal Criminel Spécial.

Des sources concordantes indiquent que, dans le cadre des préparatifs sécuritaires pour les élections, Cyrus Ngo’o aurait débloqué ces fonds sur instruction directe de Ferdinand Ngoh Ngoh, Secrétaire général de la Présidence. Officiellement, ces sommes étaient destinées à renforcer les forces de sécurité, notamment la police, la gendarmerie, le BIR et la DGRE, dans le but de contenir d'éventuelles contestations. Cependant, un fait troublant émerge : Paul Biya avait déjà alloué 8 milliards de FCFA, via la SNH, pour les mêmes objectifs. Dès lors, une question cruciale se pose : que sont devenus les 55 milliards supplémentaires ?

Lors de son audition, Cyrus Ngo’o aurait insisté sur le fait qu'il n’avait agi que sur instruction de « l’homme à la punk », référence directe à Ferdinand Ngoh Ngoh. La supercherie a été mise au jour grâce à un contrôle fiscal inopiné mené par la Direction générale des impôts, un contrôle auquel ni Ngo’o ni Ngoh Ngoh ne s'attendaient. Face à cette situation, « l’homme à la punk » aurait tenté d'interrompre les investigations. En vain, car les informations avaient déjà été transmises à Paul Biya, qui est désormais confronté à une situation délicate. Ce scandale met en lumière les dysfonctionnements au sein du gouvernement, ainsi que le besoin urgent de transparence dans la gestion des fonds publics.

Alors que cette affaire continue de se développer, une question demeure : quelles seront les conséquences politiques et judiciaires pour les acteurs impliqués dans cette affaire de détournement au Port Autonome de Douala ?

