Camer.be
Muea sous les balles : une femme tuée dans une attaque ciblée en région Sud-Ouest
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Muea sous les balles : une femme tuée dans une attaque ciblée en région Sud-Ouest :: CAMEROON

Une nouvelle fusillade endeuille la région du Sud-Ouest du Cameroun. Ce lundi, à Muea, près de Buea, Ntochi Lucinda a perdu la vie, abattue à l'intérieur d'une voiture. La victime, épouse de Shey Chin Emmanuel, effectuait une brève visite familiale lorsqu'elle a été prise pour cible.

Les faits remontent à l'après-midi du 12 janvier. Selon des sources locales, Lucinda quittait la maison de son frère lorsqu'un ou plusieurs assaillants ont ouvert le feu sur le véhicule. La trentenaire a été tuée sur le coup, selon un proche ayant requis l'anonymat. Les circonstances de la fusillade restent troubles. Si certaines sources évoquent une balle perdue, d'autres éléments laissent penser à une attaque délibérée.

Cette attaque intervient dans un contexte sécuritaire extrêmement tendu dans les régions anglophones du pays. Le conflit séparatiste qui oppose depuis des années des groupes armés aux forces de l'ordre continue de faire des victimes civiles, plongeant des familles entières dans le deuil et l'incompréhension. Le drame de Muea illustre une fois de plus le lourd tribut payé par les populations, prises en étau entre les différents belligérants.

Les autorités n'ont pas encore communiqué officiellement sur cet événement. Une enquête serait en cours pour identifier les responsables de ce meurtre et déterminer le motif exact de l'attaque. La famille de la victime, plongée dans la stupeur, demande justice et vérité.

Alors que la spirale de la violence semble sans fin, une question demeure : comment briser le cycle infernal qui transforme les simples déplacements du quotidien en un parcours mortel pour les habitants du Sud-Ouest et du Nord-Ouest ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #Buea #Muea #CriseAnglophone #Securite

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Maroua assoiffée : 15 ans d'attente pour les forages promis par Paul Biya
Dr Ing Fréderic Djeuhon : le catalyseur de l’innovation créatrice à Bazou
Le Maire AYAMBA Jacques d'Eyumojock, Enlevé par les Ambazoniens, la Comocodi félicite sa libération
Muea sous les balles : une femme tuée dans une attaque ciblée en région Sud-Ouest
Ngaoundéré-Meiganga : quatre morts dans un choc frontal entre bus et poids lourd
La Falaise de Dschang livre une dernière dépouille, près d'un an après la tragédie
Affaire Martinez Zogo : l’ex‑DGRE victime d’une opération clandestine ?
Série : les 25 visages qui ont marqué l’Ouest en 2025
Port autonome de Kribi : L'OPA jauge la profondeur des pratiques anormales
Avocat menacé à Maroua : un témoignage qui secoue l'État de droit camerounais
Autoroute Yaoundé-Douala : un serpent de mer bureaucratique en plein 2026
L'honnêteté punie : L'immigrant qui rendit 8 250€ et fut expulsé d'Espagne
Devenez Rédacteur

Les + récents

12:36
Maroua assoiffée : 15 ans d'attente pour les forages promis par Paul Biya

Maroua assoiffée : 15 ans d'attente pour les forages promis par Paul Biya
12:27
Dr Ing Fréderic Djeuhon : le catalyseur de l’innovation créatrice à Bazou

Dr Ing Fréderic Djeuhon : le catalyseur de l’innovation créatrice à Bazou
12:21
Le Maire AYAMBA Jacques d'Eyumojock, Enlevé par les Ambazoniens, la Comocodi félicite sa libération

Le Maire AYAMBA Jacques d'Eyumojock, Enlevé par les Ambazoniens, la Comocodi félicite sa libération
11:48
Muea sous les balles : une femme tuée dans une attaque ciblée en région Sud-Ouest

Muea sous les balles : une femme tuée dans une attaque ciblée en région Sud-Ouest
11:13
Ngaoundéré-Meiganga : quatre morts dans un choc frontal entre bus et poids lourd

Ngaoundéré-Meiganga : quatre morts dans un choc frontal entre bus et poids lourd

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo