CAMEROUN :: Décès tragique de l’ancien préfet de la Mifi, David Koulbout Aman : suicide ou mystère ? :: CAMEROON

La région de l’Ouest du Cameroun est sous le choc après la découverte du corps sans vie de David Koulbout Aman, ancien sous-préfet du Dja et Lobo et ancien préfet de la Mifi. Selon les premières informations, l’administrateur civil aurait été retrouvé avec une balle dans la tête, et la thèse du suicide est privilégiée. Cette tragédie soulève de nombreuses questions et plonge ses proches, ses collègues et les populations locales dans une profonde tristesse.

Une carrière dévouée à l’administration publique

David Koulbout Aman était un administrateur civil respecté, ayant occupé des postes clés dans l’administration camerounaise. Après avoir servi comme sous-préfet du Dja et Lobo, il avait été nommé préfet de la Mifi en 2021, où il avait marqué les esprits par son professionnalisme et son engagement envers les populations locales. Son parcours témoignait d’un dévouement sans faille à l’État et aux citoyens.

Les circonstances troublantes de sa mort

La découverte de son corps avec une balle dans la tête a immédiatement suscité l’émoi. Bien que la version officielle évoque un suicide, les circonstances exactes de sa mort restent floues. Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les raisons de ce geste tragique et écarter toute autre hypothèse. Cette situation soulève des interrogations sur les pressions et les défis auxquels sont confrontés les hauts fonctionnaires.

La mort tragique de David Koulbout Aman, ancien préfet de la Mifi, laisse un profond sentiment de tristesse et d’incompréhension. Alors que les hommages se multiplient, cette disparition soulève des questions cruciales sur la pression subie par les hauts fonctionnaires et la nécessité de mieux prendre en charge leur bien-être mental. Une chose est sûre : son engagement et son dévouement resteront gravés dans les mémoires.