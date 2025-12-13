FRANCE :: La Nuit des Légendes du Makossa : Nanterre au rythme du patrimoine musical camerounais

Le 30 mai 2026, la région parisienne vibrera au son du Makossa authentique. Du côté de Nanterre, un événement majeur vient d’être officiellement annoncé : La Nuit des Légendes du Makossa, une soirée d’exception portée par K-RISMATIK EVENTS BY ROGER DISSAKE.

C’est à travers une affiche grandeur nature et un spot publicitaire savamment orchestré que la nouvelle a été rendue publique, mettant fin aux rumeurs qui circulaient depuis plusieurs semaines en coulisses. L’annonce est désormais claire : le Makossa profond, celui qui a marqué des générations, s’apprête à reprendre ses droits.

Baptisé « EMBOUTEILLAGE 100 % Live », l’événement promet un véritable voyage musical et émotionnel, un retour aux sources où se mêlent souvenirs, rythmes intemporels et communion culturelle. La scène accueillera des figures emblématiques de la musique camerounaise : Toto Guillaume, les légendaires Dina Bell et Ben Decca, véritables monuments vivants du Makossa, dont les œuvres ont traversé les époques, les générations et les frontières.

Le temps d’une soirée, l’Espace Chevreuil de Nanterre se métamorphosera en un temple de la musique Makossa, rassemblant mélomanes avertis, amoureux du live, passionnés de danse et gardiens de la mémoire culturelle. Plus qu’un concert, il s’agira d’un grand moment de célébration de la culture Sawa, et au-delà, d’un hommage appuyé à l’héritage musical camerounais dans toute sa richesse et sa modernité.

Dans un contexte où les musiques patrimoniales cherchent sans cesse à dialoguer avec les nouvelles générations, La Nuit des Légendes du Makossa s’impose comme un rendez-vous incontournable, un pont entre hier et aujourd’hui, entre l’Afrique et sa diaspora.

Le public est massivement attendu pour vivre ce moment d’exception, placé sous le signe du partage, de la mémoire et de l’excellence artistique.

Bravo à Roger Dissaké, dont la vision et l’engagement contribuent à redonner au Makossa la scène et la reconnaissance qu’il mérite. Le 30 mai 2026, Nanterre ne dormira pas : le Makossa sera roi.

