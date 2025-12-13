Camer.be
La Nuit des Légendes du Makossa : Nanterre au rythme du patrimoine musical camerounais
FRANCE :: EVENEMENTS

FRANCE :: La Nuit des Légendes du Makossa : Nanterre au rythme du patrimoine musical camerounais

Le 30 mai 2026, la région parisienne vibrera au son du Makossa authentique. Du côté de Nanterre, un événement majeur vient d’être officiellement annoncé : La Nuit des Légendes du Makossa, une soirée d’exception portée par K-RISMATIK EVENTS BY ROGER DISSAKE.
 
C’est à travers une affiche grandeur nature et un spot publicitaire savamment orchestré que la nouvelle a été rendue publique, mettant fin aux rumeurs qui circulaient depuis plusieurs semaines en coulisses. L’annonce est désormais claire : le Makossa profond, celui qui a marqué des générations, s’apprête à reprendre ses droits.
 
Baptisé « EMBOUTEILLAGE 100 % Live », l’événement promet un véritable voyage musical et émotionnel, un retour aux sources où se mêlent souvenirs, rythmes intemporels et communion culturelle. La scène accueillera des figures emblématiques de la musique camerounaise : Toto Guillaume, les légendaires Dina Bell et Ben Decca, véritables monuments vivants du Makossa, dont les œuvres ont traversé les époques, les générations et les frontières.
Le temps d’une soirée, l’Espace Chevreuil de Nanterre se métamorphosera en un temple de la musique Makossa, rassemblant mélomanes avertis, amoureux du live, passionnés de danse et gardiens de la mémoire culturelle. Plus qu’un concert, il s’agira d’un grand moment de célébration de la culture Sawa, et au-delà, d’un hommage appuyé à l’héritage musical camerounais dans toute sa richesse et sa modernité.
 
Dans un contexte où les musiques patrimoniales cherchent sans cesse à dialoguer avec les nouvelles générations, La Nuit des Légendes du Makossa s’impose comme un rendez-vous incontournable, un pont entre hier et aujourd’hui, entre l’Afrique et sa diaspora.
 
Le public est massivement attendu pour vivre ce moment d’exception, placé sous le signe du partage, de la mémoire et de l’excellence artistique.
Bravo à Roger Dissaké, dont la vision et l’engagement contribuent à redonner au Makossa la scène et la reconnaissance qu’il mérite.
Le 30 mai 2026, Nanterre ne dormira pas : le Makossa sera roi.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique EVENEMENTS

Washington se prépare à célébrer la culture camerounaise
La Nuit des Légendes du Makossa : Nanterre au rythme du patrimoine musical camerounais
PépiDoc SEGes 2025 : une 4ᵉ édition couronnée de succès pour les doctorant·es de la CEMAC+
LA NUIT ROYALE Acte 4 : un rendez-vous culturel au service d’une grande cause
AMAFOR 2025 : Columbus-Georgia accueille le carrefour stratégique des économies africaine et américa
MISS UNIVERSE : OLIVIA YACE VUE PAR EMMANUEL KEITA
Sa Majesté Cécile Henriette prend les rênes de la communauté BOKITO en diaspora
LE TSUNAMI de Flore de Lille : une soirée d’envergure internationale qui marque les esprits
Un défilé de mode d’exception signé SALAH MALIKI illumine le grand gala ACUT 2025
Grand Gala ACUT : une soirée d’élégance, d’émotion et de solidarité
Douleur enflamme Washington DC : une soirée mémorable sous le signe du Makossa
Un vibrant hommage à Ange Ebogo Émerant : la diaspora culturelle célèbre une légende de la musique
Devenez Rédacteur

Les + récents

19:03
Washington se prépare à célébrer la culture camerounaise

Washington se prépare à célébrer la culture camerounaise
18:57
La Nuit des Légendes du Makossa : Nanterre au rythme du patrimoine musical camerounais

La Nuit des Légendes du Makossa : Nanterre au rythme du patrimoine musical camerounais
10:58
Drames routiers : 18 morts et 16 blessés en deux jours

Drames routiers : 18 morts et 16 blessés en deux jours
00:30
Pourquoi ELECAM Refuse de Publier les PV selon l'Article 113 ?

Pourquoi ELECAM Refuse de Publier les PV selon l'Article 113 ?
00:15
Remaniement : Agien Nyangkwe dénonce un journalisme horrible de Jeune Afrique sur Ngoh Ngoh

Remaniement : Agien Nyangkwe dénonce un journalisme horrible de Jeune Afrique sur Ngoh Ngoh

EVENEMENTS :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo