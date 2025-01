Délivrance des CNI au Cameroun : les promesses tardent à se concrétiser :: CAMEROON

Malgré les multiples annonces et initiatives, la délivrance des Cartes Nationales d’Identité (CNI) au Cameroun reste un parcours du combattant pour de nombreux citoyens. Le 10 janvier 2025, le Délégué général à la Sûreté nationale, Martin Mbarga Nguélé, a invité les Camerounais confrontés à des difficultés à soumettre leurs requêtes dans les délégations régionales. Pourtant, les promesses d’un système de délivrance rapide et efficace, comme celui présenté par Augentic GmbH en mai 2024, tardent à se concrétiser.

Les annonces officielles et la réalité sur le terrain

Le 10 janvier 2025, Martin Mbarga Nguélé a appelé les citoyens à soumettre leurs problèmes liés à la délivrance des CNI en fournissant des informations détaillées (numéro de téléphone, adresse e-mail, etc.). Ces requêtes peuvent être déposées dans l’une des dix délégations régionales ou via le site web de la DGSN. Les citoyens sont également invités à suivre l’émission “Canal police” sur le Poste national (88.8 FM) pour obtenir des informations supplémentaires.

Cependant, ces annonces contrastent fortement avec la réalité vécue par les Camerounais. Malgré les efforts affichés, les délais de délivrance des CNI restent longs, et de nombreux citoyens continuent de se heurter à des obstacles administratifs.

Les promesses non tenues d’Augentic GmbH

En mai 2024, Labinot Carreti, Directeur général d’Augentic GmbH, avait présenté un projet ambitieux : la délivrance des CNI en 48 heures. Cette annonce avait suscité un immense espoir parmi les Camerounais, fatigués des retards chroniques. Pourtant, à l’aube de 2025, ce projet n’a toujours pas vu le jour, laissant les citoyens dans l’expectative.

Le Gabon, un exemple à suivre ?

Pendant ce temps, au Gabon, la carte nationale d’identité électronique est gratuite depuis juin 2024. Produite par la Direction générale de Documentation et de l’Immigration, elle centralise les informations sur la sécurité du territoire et des institutions. Cette réussite montre qu’un système efficace est possible, même dans un contexte africain.

Le potentiel local : l’exemple de BRIDGE CORPORATION

Le Cameroun dispose pourtant des ressources nécessaires pour moderniser son système d’identification. Amahadu Adamou, un Camerounais basé en Allemagne, a fondé BRIDGE CORPORATION, une entreprise spécialisée dans les systèmes biométriques et les documents électroniques. Avec plus de 4 millions de documents officiels livrés dans 52 pays, dont 15 africains, BRIDGE CORPORATION démontre que l’expertise locale pourrait être mise à profit pour résoudre les problèmes de délivrance des CNI au Cameroun.

La délivrance des CNI au Cameroun reste un défi majeur, malgré les annonces répétées des autorités. Alors que des pays comme le Gabon montrent l’exemple et que des entreprises comme BRIDGE CORPORATION prouvent l’existence de solutions innovantes, il est temps pour le Cameroun de passer des promesses aux actes. Les citoyens méritent un système d’identification efficace, transparent et accessible.