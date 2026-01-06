CAMEROUN :: Cérémonie des vœux à Paul Biya : Entre tradition diplomatique et attente politique :: CAMEROON

Ce jeudi 8 janvier, le Palais de l’Unité à Yaoundé accueillera la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An au président Paul Biya. L’événement, qui rassemblera le corps diplomatique accrédité au Cameroun suivi des corps constitués nationaux, se déroule dans un contexte politique intérieur particulièrement attentiste.

Le rituel, interrompu par la pandémie avant de reprendre en 2023, est un moment protocolaire fort de la vie institutionnelle. Il offre un cadre où la diplomatie camerounaise est souvent saluée pour son dynamisme, comme en 2024 où elle avait été félicitée pour son rôle dans la mobilisation des ressources et la défense des intérêts nationaux. Cette année, le discours du doyen du corps diplomatique et la réponse du chef de l’État seront scrutés, dans un environnement international marqué par des recompositions, notamment avec le récent rappel de l’ambassadeur américain Christopher J. Lamora dans le cadre de la politique « America First ».

Toutefois, l’ombre d’une autre annonce plane sur cette cérémonie. Dans son adresse à la nation du 31 décembre 2025, le président Biya a en effet promis de mettre sur pied le nouveau gouvernement « dans les prochains jours ». Plus de deux mois après sa prestation de serment pour un nouveau mandat, la composition de l’équipe gouvernementale reste l’une des principales préoccupations politiques du pays. Les pronostics vont bon train concernant un possible renouvellement, avec une attente forte sur une plus grande représentation des jeunes et des femmes.

Ainsi, derrière le faste et les échanges de vœux, cette journée pourrait bien être le prélude à des annonces majeures pour la direction du pays. La tradition diplomatique se heurte à l’impatience d’une attente politique nationale. Selon vous, cette cérémonie sera-t-elle le cadre d’une annonce officielle, ou le suspense sur la composition du gouvernement devra-t-il persister encore ?

