Bulletins de vote camerounais imprimés en Chine : Opacité et conflit d'intérêt à ELECAM

L'organisation des élections présidentielles de 2025 au Cameroun suscite de vives préoccupations après la révélation qu'ELECAM a confié l'impression des bulletins de vote à des prestataires chinois sans appel d'offres public. Le marché, d'une valeur estimée à 2 milliards de FCFA, aurait été attribué directement par le directeur général Erik Essousse à des entreprises basées à Shenzhen et Guangzhou, rompant ainsi avec la tradition qui confiait cette tâche sensible à l'Imprimerie nationale française.

Cette décision controversée soulève de sérieuses questions sur la transparence électorale alors que les procédures d'attribution n'ont fait l'objet d'aucune publication officielle. Selon des sources internes, plusieurs cadres d'ELECAM s'inquiètent de l'opacité entourant cette opération et du rôle joué par des intermédiaires camerounais dans la transaction.

La situation devient plus préoccupante encore avec les allégations de népotisme visant le directeur général d'ELECAM. Des informations crédibles indiquent que le frère d'Erik Essousse serait impliqué dans l'attribution de ce marché, ce qui constituerait un grave conflit d'intérêt mettant en péril la crédibilité du processus électoral camerounais.

Cette révélation intervient dans un contexte où le Cameroun cherche à rassurer la communauté internationale sur l'intégrité de ses processus démocratiques. L'absence de mécanismes de contrôle transparents pour l'impression des bulletins de vote, documents essentiels à la régularité du scrutin, risque d'alimenter les controverses et de miner la confiance des électeurs dans le scrutin présidentiel de 2025.

