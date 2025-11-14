Cameroun/Centrafrique : Bangui Réclame l'Ardoise du Magnat Amougou Belinga Incarcéré :: CENTRAL AFRICAN

L'affaire Jean-Pierre Amougou Belinga prend une nouvelle dimension internationale, mêlant la justice camerounaise, les dettes et la souveraineté médiatique. Le magnat camerounais de l'audiovisuel, propriétaire du Groupe l'Anecdote, qui se trouve incarcéré à Yaoundé depuis mars 2023 dans le cadre de l'affaire Martinez Zogo, est désormais au centre d'une réclamation financière émanant de la République Centrafricaine (RCA). Le gouvernement de Bangui exigerait le paiement d'une ardoise substantielle, notamment des arriérés dus au Haut Conseil de la Communication (HCC) centrafricain, l'organe de régulation des médias du pays.

Ce dossier révèle les ramifications régionales des activités de l'homme d'affaires, qui étendait son empire au-delà des frontières camerounaises, notamment à travers sa chaîne Vision 4 RCA, aujourd'hui fermée. La persistance de cette dette met en lumière les difficultés de l'État centrafricain à recouvrer les sommes dues par un opérateur étranger, d'autant plus que l'intéressé se trouve sous mandat de dépôt pour des charges extrêmement graves au Cameroun. Le refus de l'homme d'affaires de s'acquitter de ses obligations financières, même en étant derrière les barreaux, complexifie une situation déjà très délicate pour la gouvernance des médias et la régulation transfrontalière dans la sous-région.

L'enjeu dépasse le simple contentieux financier. Il soulève la question de l'influence des acteurs économiques privés dans les politiques médiatiques nationales en Afrique centrale. Le Haut Conseil de la Communication centrafricain avait d'ailleurs déjà procédé au retrait de l'autorisation d'exploitation de Vision 4 RCA, en partie pour des motifs liés au non-paiement des redevances d'utilisation des fréquences audiovisuelles. La réitération de cette réclamation auprès d'un individu incarcéré témoigne de la détermination du Centrafrique à obtenir réparation, mais aussi de l'impasse juridique et diplomatique que représente cette situation. L'imbrication des affaires judiciaires de l'homme d'affaires avec les intérêts d'un État voisin ajoute une couche de complexité à ce feuilleton politico-médiatique.

