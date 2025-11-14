Cameroun Éliminé du Mondial 2026 : Le Chaos FECAFOOT/Ministère a-t-il Coulé Marc Brys ? :: CAMEROON

Le rêve de participation à la Coupe du Monde 2026 s'est brutalement éteint pour le Cameroun. La défaite amère 0-1 face à la République Démocratique du Congo (RDC), concédée à Rabat ce 13 novembre, a mis un terme définitif aux espoirs des Lions Indomptables. Un but tardif du capitaine des Léopards, Chancel Mbemba, est venu sceller le destin de la sélection, provoquant une immense vague de frustration et de colère chez les supporters de la nation. Cet échec cuisant, qui prive le pays d'une présence au Canada, aux États-Unis et au Mexique, est perçu comme le point culminant d'une saison de turbulences.

L'analyse de cet échec va bien au-delà de la performance décevante des joueurs sur le terrain. Les projecteurs se braquent désormais sur les conflits internes et la gouvernance chaotique qui ont miné la préparation de l'équipe. La FECAFOOT, sous la direction de Samuel Eto’o, est sévèrement pointée du doigt, tout comme le ministère des Sports, mené par Narcisse Mouelle Kombi. La guéguerre de pouvoir entre la fédération et le ministère est citée par de nombreux observateurs comme la cause principale du naufrage sportif. Le sélectionneur Marc Brys, nommé en 2024 et souvent au centre de cette discorde, va voir son mandat s'achever dans la tension.

Marc Brys, dont la relation conflictuelle avec la fédération était de notoriété publique, a bénéficié du soutien appuyé du ministère des Sports, qui lui a accordé de larges prérogatives. Cette situation a créé un environnement de travail délétère, où la loyauté et la communication étaient entravées par des considérations politiques. Le technicien belge, qui affirmait ne devoir rendre des comptes qu'au ministre, a exacerbé les tensions avec la FECAFOOT, alimentant un sentiment de supériorité selon ses détracteurs. Cet imbroglio institutionnel a eu, de toute évidence, un impact négatif et direct sur les résultats de l’équipe nationale du Cameroun.

Face à la désillusion populaire et aux problèmes internes incessants, le départ de Marc Brys semble imminent, le ministère des Sports ne pouvant ignorer cet échec sportif majeur. La fédération doit désormais se concentrer sur l'avenir, avec pour objectif de bâtir de nouvelles fondations pour les qualifications de la Coupe du Monde 2030. Un nouveau cycle est indispensable, impliquant de mettre fin aux querelles de pouvoir et de garantir un environnement stable pour les joueurs. Ironiquement, Brys lui-même semble avoir déjà tourné la page, des rumeurs l'associant à un rapprochement avec le FC Barcelone, suggérant qu'il prépare activement sa reconversion.

