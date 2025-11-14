CAMEROUN :: Le Ministre des Sports Exige la Suspension de l'AGE de la FECAFOOT du 29 Novembre :: CAMEROON

Le football camerounais est à nouveau plongé dans une crise institutionnelle majeure. À quelques jours de l'Assemblée Générale Élective (AGE) de la FECAFOOT (Fédération Camerounaise de Football) prévue pour le 29 novembre 2025, le Ministre des Sports et de l'Éducation Physique, M. Narcisse Mouelle Kombi, est intervenu de manière spectaculaire en demandant formellement sa suspension. Cette décision de dernière minute vient aggraver les tensions existantes et confirme la persistance d'une lutte de pouvoir au sommet du sport national.

Dans une correspondance adressée au Président de la FECAFOOT, le Ministre Mouelle Kombi a exprimé sa ferme opposition à la tenue du scrutin. L'argument central avancé par le Ministre est l'existence d'une série d'irrégularités relevées dans le processus électoral, tant par divers acteurs du football que par les services de son Ministère. Selon lui, il est "impossible d'accéder" à la demande d'agrément de l'AGE du 29 novembre, accusant le processus d'être entaché d'"irrégularités légitimement dénoncées" qui enfreindraient les lois et règlements de la République, ainsi que les dispositions statutaires et réglementaires internes de la fédération.

L'intervention gouvernementale est particulièrement musclée. Le Ministre exige, en conséquence, que la FECAFOOT suspende immédiatement l'AGE et s'engage à mener un nouveau processus électoral qui soit "régulier, transparent et ouvert", conformément aux textes nationaux et aux exigences des instances internationales. Cette injonction est assortie d'une menace explicite : garantir un processus porteur de paix, sans "tensions, conflits et divisions dans la grande famille du football camerounais," en brandissant la possibilité de prendre "toutes dispositions utiles" pour la préservation de l'ordre public. Cette menace de recours à l'autorité publique est une illustration claire de l'imbroglio entre l'autorité sportive et l'État camerounais.

Cette nouvelle escalade intervient à un moment critique pour le sport national, quelques jours seulement après l'élimination des Lions Indomptables aux barrages pour la Coupe du Monde 2026, un échec sportif qui avait déjà mis en lumière les dysfonctionnements et les querelles intestines entre la FECAFOOT et le Ministère des Sports. L'incapacité des deux entités à travailler de concert, exacerbée par les luttes d'influence autour du sélectionneur, est désormais transposée sur le terrain électoral. Cette démarche vise clairement à contester la légitimité potentielle du scrutin et, par extension, la future équipe dirigeante de la FECAFOOT, alimentant ainsi un climat d'instabilité chronique.

L'enjeu est de taille : le maintien de l'AGE malgré l'opposition ministérielle pourrait entraîner une crise de légitimité sans précédent et potentiellement une intervention des instances internationales comme la FIFA, tandis que sa suspension confirmée marquerait une victoire notable de l'autorité étatique sur l'autonomie fédérale.

