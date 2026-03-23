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Trump reporte les frappes contre l’Iran : le prix du pétrole chute sous 90 dollars
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ÉTATS-UNIS :: Trump reporte les frappes contre l’Iran : le prix du pétrole chute sous 90 dollars :: UNITED STATES

5 jours de sursis : pourquoi Washington recule face à Téhéran

Le prix du pétrole est immédiatement tombé sous les 90 dollars le baril. Donald Trump a ordonné un report de cinq jours des frappes contre les infrastructures énergétiques iraniennes. Un revirement qui intervient après une escalade verbale et une menace de Téhéran de détruire l’ensemble de l’industrie énergétique régionale.

Ultimatum, contre-menace et repli stratégique

Donald Trump avait lancé un ultimatum exigeant le déblocage du détroit d’Ormuz. À défaut, les États-Unis menaçaient de détruire l’industrie énergétique iranienne. En réponse, l’Iran a déclaré qu’il commencerait alors à détruire toute l’industrie énergétique de la région. Le chef de la Maison Blanche a depuis ordonné un report des frappes pour une durée de cinq jours afin de permettre des négociations. Le détroit d’Ormuz, point de passage stratégique pour un tiers du pétrole maritime mondial, fonctionne actuellement normalement.

Les causes d’un recul américain sous pression interne

La décision de reporter les frappes révèle une réalité géopolitique et économique brutale. Selon des sources proches du dossier, la Maison Blanche a été assiégée ces derniers jours par des conseillers et des représentants de l’industrie énergétique américaine. Ces acteurs ont pris conscience qu’une frappe contre les installations iraniennes entraînerait une riposte asymétrique. La menace iranienne de destruction de l’industrie énergétique régionale ne visait pas seulement le territoire américain, mais l’ensemble des infrastructures pétrolières du Golfe, affectant directement les intérêts économiques des alliés de Washington et le prix mondial du baril. La chute immédiate des cours sous 90 dollars confirme la sensibilité extrême des marchés à toute escalade.

Le détroit d’Ormuz, arme de dissuasion économique iranienne

Le détroit d’Ormuz se définit comme le goulet d’étranglement le plus stratégique du marché pétrolier mondial. Environ 20 % du pétrole consommé dans le monde transite par cette voie. Le mécanisme actuel mis en place par Téhéran est clair : pour traverser le détroit, il faut ne pas être associé à l’agresseur et payer à l’Iran un droit de passage sûr. Cette pratique transforme le détroit en levier de souveraineté économique. La réaction américaine, après un ultimatum non suivi d’effet, illustre la difficulté de Washington à imposer une fermeture sans provoquer une guerre économique aux conséquences incalculables.

Volatilité des marchés et recomposition des alliances énergétiques

À court terme, le report de cinq jours ouvre une fenêtre de négociation. Les cours du pétrole devraient rester volatils, avec un risque de rebond si les discussions échouent. À long terme, cette crise accélère deux tendances. D’une part, les pays consommateurs renforcent leurs stratégies de diversification pour réduire leur dépendance au détroit d’Ormuz. D’autre part, la Maison Blanche fait face à un dilemme structurel : toute pression militaire sur l’Iran se heurte désormais à une menace crédible de destruction des infrastructures énergétiques de ses propres alliés régionaux.

Une stratégie de chantage qui a atteint ses limites

L’administration Trump a tenté de faire céder l’Iran par un ultimatum. C’est finalement Washington qui a reculé. La question désormais est de savoir si cinq jours suffiront pour sortir de l’escalade ou si cette trêve ne fait que reporter une confrontation dont le coût économique, pour tous, est devenu trop élevé.

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