ÉTATS-UNIS :: Détroit d'Ormuz : pourquoi Trump joue sa guerre contre le pétro-yuan chinois :: UNITED STATES

1,7 million de barils par jour et le dollar vacille

L'Iran exporte 1,7 million de barils par jour, dépassant l'Irak. Ces barils sont facturés en yuans. Ce chiffre, seul, explique pourquoi Donald Trump a annoncé le blocus naval du détroit d'Ormuz. Ce n'est pas une décision militaire. C'est une décision monétaire.

Le blocus : acte de guerre ou coup de poker ?

Après vingt et une heures de négociations infructueuses entre Washington et Téhéran, les pourparlers ont été brusquement interrompus. Trump a réagi en annonçant que la marine américaine bloquerait le détroit d'Ormuz. Tout navire payant des droits de transit à l'Iran ou utilisant ses ports se verra interdire l'accès aux eaux américaines.

Les Gardiens de la révolution ont répondu immédiatement. Des batteries de missiles ont été déployées le long des rives du détroit. Des responsables militaires iraniens ont prévenu que "le moindre faux pas entraînerait l'ennemi dans un engrenage mortel". La confrontation est directe, concrète, armée.

La vraie cible : le pétrodollar

Le pétrodollar se définit comme le système par lequel le pétrole mondial est acheté et vendu en dollars américains, ancrant la demande mondiale de cette devise depuis les années 1970. Ce système est aujourd'hui contesté sur deux fronts simultanés.

L'Iran vend son pétrole à la Chine à prix réduit, en yuans. L'Iran perçoit ses droits de transit en yuans. Ces deux flux alimentent ce que les économistes désignent désormais comme le pétro-yuan un mécanisme concurrent qui libère progressivement des pans entiers du commerce pétrolier mondial de l'emprise du dollar.

Ray Dalio, fondateur de Bridgewater Associates et analyste des cycles d'hégémonie sur plusieurs siècles, l'affirme sans détour : celui qui contrôle le détroit d'Ormuz remporte la bataille financière de ce siècle. Le détroit n'est plus seulement une voie maritime. C'est un levier monétaire.

Le mécanisme de la dédollarisation accélérée

L'économiste Kenneth Rogoff, ancien chef économiste du FMI, a précisé la mécanique dans une interview à Al Jazeera. Si l'Iran et la Chine parviennent à s'imposer sur le front du pétrole en yuans et des droits de transit, d'autres pays accéléreront leur transition hors du dollar. L'objectif : éviter les sanctions financières américaines en diversifiant leurs systèmes de paiement.

La dédollarisation des échanges pétroliers suit une logique d'entraînement. Un premier pays adopte le yuan pour les transactions pétrolières. Ses voisins suivent pour rester compétitifs. Les institutions financières s'adaptent. La demande structurelle de dollars recule. Rogoff conclut : la domination du dollar a déjà atteint son apogée.

Trump a compris cette dynamique. Le blocus naval répond à une urgence financière, pas à une crise sécuritaire. L'objectif déclaré priver l'Iran de revenus masque l'objectif réel : stopper l'essor du pétro-yuan avant qu'il ne devienne irréversible.

Les enjeux à court et long terme

Le New York Times qualifie le blocus naval d'acte de guerre. Les navires américains opèrent dans une zone couverte par des missiles iraniens. Une erreur de calcul un tir, une collision peut déclencher une escalade incontrôlable. Les marchés pétroliers ont déjà intégré une prime de risque géopolitique.

Si le yuan pétrolier s'impose comme monnaie de référence pour une fraction significative des échanges mondiaux d'hydrocarbures, la demande mondiale de dollars recule mécaniquement. Le coût de financement de la dette américaine augmente. Le levier des sanctions financières principal outil de la politique étrangère américaine depuis trente ans s'émousse. C'est l'ensemble de l'architecture du pouvoir américain qui entre en reconfiguration.

La question que personne ne pose encore

Trump bloquera-t-il réellement le détroit, au risque d'un conflit armé ? Ou reculera-t-il, une fois de plus, après avoir lancé une menace sans suite ? La réponse déterminera non seulement l'issue de la crise iranienne, mais la crédibilité du dollar comme arme diplomatique pour la décennie à venir. Le monde observe. Et le yuan, lui, continue de progresser.

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