SÉNÉGAL :: Sonko et Diomaye : quand le pouvoir brise les alliances qui ont fait rêver l'Afrique :: SENEGAL

En moins de trois ans, le Sénégal a vécu l'un des récits politiques les plus fascinants du continent africain. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont incarné ensemble une rupture radicale avec l'ordre établi. L'un portait le verbe, l'autre la légitimité institutionnelle. Ensemble, ils ont mobilisé une jeunesse panafricaine en quête de renouveau.

Puis le pouvoir a changé de mains. Et avec lui, la nature de leur relation.

Ce qui s'est passé : une alliance de conquête

Le pacte politique entre Sonko et Diomaye repose sur une logique de complémentarité tactique. Sonko, figure tribunitienne empêchée de se présenter, propulse son allié vers la présidence lors de l'élection de mars 2024. Diomaye Faye remporte le scrutin dès le premier tour avec 54,99 % des voix, dans un contexte de forte attente populaire.

Ce résultat historique consacre leur tandem aux yeux de l'Afrique entière. L'alliance tient jusqu'à l'exercice réel du pouvoir.

Pourquoi ça s'effondre : la solitude du pouvoir

La fracture politique entre les deux hommes illustre une loi immuable : les coalitions de conquête ne survivent pas longtemps à la victoire. Une fois l'État conquis, les rôles se redistribuent. Qui détient l'autorité réelle ? Qui contrôle l'appareil ? Qui incarne la légitimité populaire ?

Ces questions, jamais tranchées dans les pactes d'avant-victoire, deviennent explosives dans l'exercice quotidien du gouvernement. La légitimité électorale de Diomaye et l'ascendant populaire de Sonko finissent par entrer en tension directe.

Comment ça se fracture : intérêts, visions, ambitions

La rupture ne naît pas d'une trahison au sens moral du terme. Elle naît d'une incompatibilité structurelle entre deux conceptions du pouvoir. Sonko conçoit son rôle comme celui d'un guide idéologique. Diomaye, chef d'État en exercice, doit gouverner, arbitrer, négocier.

L'exercice du pouvoir impose des compromis que le discours de rupture rend impossibles à assumer ensemble. Les slogans d'unité cèdent face aux réalités de l'État. Le territoire du pouvoir, comme toujours, demeure profondément solitaire.

Ce que cette rupture signifie pour l'Afrique

À court terme, cette crise politique sénégalaise fragilise la dynamique de changement portée par les deux hommes depuis 2021. Elle déçoit une jeunesse africaine qui avait projeté sur ce tandem ses espoirs de gouvernance alternative.

À long terme, l'épisode sénégalais pose une question structurelle pour les mouvements panafricains : peut-on construire une alternance durable sur des alliances personnelles plutôt que sur des institutions solides ? La réponse semble s'écrire sous nos yeux.

Sonko et Diomaye resteront comme le symbole d'une promesse celle d'une jeunesse africaine capable de bousculer les vieux ordres. Mais leur séparation rappelle que le pouvoir, une fois conquis, obéit à ses propres règles, indifférent aux serments d'autrefois.

La vraie question n'est pas de savoir qui a trahi l'autre. Elle est de savoir si l'Afrique saura, un jour, construire des alternances qui résistent à l'épreuve du gouvernement réel.

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