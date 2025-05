Meeting du Pr Maurice Kamto du 31 mai à Paris: N'oubliez pas votre vignette pour rouler en France

Vous comptez aller en France pour vos vacances ou pour un déplacement professionnel, pour le rassemblement du 31 mai prochain au grand meeting du Pr Maurice Kamto? Il faut apposer une vignette Crit’Air, qui représente un certificat qualité de l’air pour votre véhicule.

Cette obligation concerne les conducteurs étrangers, et une vignette est donc aussi nécessaire pour les Belges et les autres étrangers.

Mon Amende fait le point sur la vignette française, ses catégories et zones d’application, son prix et les moyens de l’acheter, ainsi que sur les amendes prévues en cas de contrôle en France.



Elle est obligatoire pour circuler dans certaines régions ou villes de France. Il y a différents types de vignettes. Les véhicules sont classés dans des catégories allant de 0 à 5, avec une couleur par catégorie.

Où la vignette Crit’Air est-elle obligatoire ? La vignette Crit’Air est valable partout en France, et reste valable tant que vous ne changez pas de voiture ou de plaque d'immatriculation. Elle est nécessaire pour circuler dans trois types de zones :

· Les ZCR (Zones à Circulation Restreinte) : vignette obligatoire en permanence.

· Les ZPA (Zones de Protection de l’Air) : vignette nécessaire lors de pics de pollution.

· Les ZPAd (Zones de Protection de l’Air départementale) : vignette nécessaire dans un département donné, dans lequel des restrictions de circulation temporaires sont d’application.

Les zones à circulation restreinte et de protection de l’air concernent de nombreuses grandes villes françaises : Paris, Lyon, Lille, Grenoble, Strasbourg et Toulouse notamment. À cela viennent s’ajouter les restrictions départementales des ZPAd, qui peuvent s’appliquer en Savoie, dans la Gironde et dans la Drôme notamment. Il est dès lors conseillé de bien se renseigner sur sa destination, et de commander sa vignette à l’avance.

Combien coûte la vignette Crit’Air pour circuler en France, et comment la commander ?

L’éco-vignette française doit se commander en ligne. Il est recommandé de passer par le site officiel du gouvernement français pour la délivrance des certificats qualité de l’air. Le prix de la vignette est compris entre 4 et 5 euros : il faut compter 3,11 euros pour la vignette, plus les frais de port. Pour la Belgique, cela revient à 4,21 euros.

Pour commander la vignette Crit’Air, vous devez vous enregistrer sur le site (ici) et donner quelques renseignements sur votre véhicule. Le paiement de la vignette Crit’Air se fait par carte de crédit. Vous recevez alors une facture par e-mail, qui reprend les informations de votre certificat. Cette facture sert aussi d’attestation jusqu’à la réception de votre autocollant officiel, envoyé par courrier.

Le président national du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc) Maurice Kamto va tenir un méga meeting à Paris. Le grand rassemblement politique est prévu pour le 31 mai 2025, à quelques mois de l’élection présidentielle prévue en octobre prochain.

Pour ce rendez-vous avec les camerounais de la Diaspora et avec les militants et sympathisant du Mouvement pour la renaissance du Cameroun, le Mrc met en branle une grosse machine pour se charger de l’organisation.

Ce meeting grandeur nature devra convaincre tous ceux qui seraient tentés d’en douter du sérieux de la candidature du président national du Mrc, Maurice Kamto.

Afin d'éviter de payer des amendes pour ceux ou celles qui viendront de l'étranger par voie de route, il est conseillé de payer cette vignette obligatoire en France depuis le mois de mars 2025.

