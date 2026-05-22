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Accord États-Unis – Iran :ce que prévoit le projet de paix négocié par la Chine et l'Arabie saoudite
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Accord États-Unis – Iran :ce que prévoit le projet de paix négocié par la Chine et l'Arabie saoudite :: UNITED STATES

Un projet d'accord final entre les États-Unis et l'Iran aurait été obtenu, selon le média saoudien Al-Arabiya. L'annonce officielle pourrait intervenir dans les prochaines heures ou les prochains jours. Ni Washington ni Téhéran n'ont encore réagi publiquement.

Si elle se confirme, cette information marquerait une rupture historique dans l'une des rivalités géopolitiques les plus structurantes depuis 1979.

Quatre puissances, un texte commun

Le projet aurait été négocié conjointement par la Chine et l'Arabie saoudite, avec une médiation du Qatar et du Pakistan. Cette architecture multipolaire illustre le recul de l'influence diplomatique occidentale directe sur le dossier iranien.

Pékin consolide ainsi son rôle de médiateur régional, déjà démontré lors de la normalisation irano-saoudienne de 2023. Riyad transforme une rivalité historique avec Téhéran en levier stratégique de premier plan.

Les termes du texte : une portée exceptionnelle

Selon Al-Arabiya, le projet prévoit un cessez-le-feu immédiat, complet et inconditionnel sur tous les fronts terrestre, maritime, aérien. Il inclurait l'arrêt des opérations militaires et de la guerre médiatique entre les parties.

Des garanties de liberté de navigation seraient inscrites pour le golfe Persique, le détroit d'Ormuz et le golfe d'Oman trois artères vitales pour environ 20 % du pétrole mondial. Un mécanisme conjoint de surveillance et de résolution des différends serait également prévu, avec des négociations sur les points en suspens devant débuter dans les sept jours suivant l'entrée en vigueur.

Sanctions, souveraineté, droit international

L'accord prévoirait une levée progressive des sanctions américaines en échange du respect par l'Iran des termes du texte. Le projet réaffirmerait aussi le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, de la non-ingérence mutuelle et de la Charte des Nations unies.

Ces engagements, s'ils sont traduits en actes, dessineraient un nouveau cadre de coexistence entre deux puissances que tout opposait depuis plus de quarante ans.

Des enjeux qui dépassent les deux parties

À court terme, un tel accord désamorcerait les tensions militaires dans le golfe Persique et stabiliserait les marchés énergétiques. Les prix du pétrole, sensibles à chaque escalade dans la région, pourraient réagir dès l'annonce officielle.

À long terme, l'accord redéfinirait les équilibres au Moyen-Orient. Israël, les monarchies du Golfe et les alliés européens de Washington suivront l'évolution de près. La crédibilité du mécanisme de surveillance sera l'épreuve décisive.

Ce que l'on ne sait pas encore

L'information reste à ce stade attribuée à un seul média régional et n'a été confirmée ni par les États-Unis ni par l'Iran. L'histoire diplomatique est jalonnée d'annonces prématurées sur ce dossier.

La vraie question n'est pas de savoir si un accord a été rédigé mais si les deux capitales ont la volonté politique de le signer devant le monde.

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