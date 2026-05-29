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Introduction brutale des taxis par les ADC : Shanda Tonme écrit au ministre des Transports
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Shanda Tonme, par ailleurs, Médiateur Universel, Président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (Comicodi), Président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (Mpdr), constate des graves préoccupations à propos de l’introduction brutale et sans concertation par les Aéroports du Cameroun (ADC), d’une compagnie de taxi dont le vrai est de transformer en esclaves corvéable, les taximan agrées actuels sur la plateforme

Lire ici sa lettre en dessous :

Yaoundé, le 29 mai 2026

 

                                                                                              Monsieur Jean Ernest NGALLE BIBEHE MASSENA

                                                                                              Ministre des Transports
 

Objet : graves préoccupations à propos de l’introduction brutale

et sans concertation par les Aéroports du Cameroun (ADC),d’une compagnie de taxi dont le vrai est de transformer en esclaves corvéable à merci, les taximan agrées actuels sur la plateforme

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de vous renouveler mes civilités citoyennes, et de porter à votre attention avec gravité, empressement et étonnement, les préoccupations des pères de famille qui officient comme taximan attitrés, reconnus et permanents dans les aéroports du Cameroun, notamment à Douala et à Yaoundé.

En effet, alors que jusqu’ici, le travail de ces braves et studieux citoyens est régi par des ententes avec les Aéroports du Cameroun, cette dernière, sans aucun préavis, ni concertation ni réflexions approfondies, vient de les mettre devant un fait accompli qui ressemble à un violent diktat.

Je signale que ces compatriotes travaillent avec un cahier des charges précis : redevances ; entretien du véhicule ; tenue indiquée et professionnalisme. Nombre d’entre eux se sont endettés lourdement pour acquérir des véhicules adaptés. Alors, les ADC arrivent avec une société sortie de nulle part, convoquent les taximen, et leur imposent de devenir des esclaves qui travailleraient pour elle, comme des moutons soumis, à des conditions usuraires, injustes et cruelles, avant de devenir au bout de quatre ans, des propriétaires liés. Lesdits véhicules de marque chinoise, proposés à 23 millions, coûteraient en réalité neuf (9) millions.

Monsieur le Ministre,
La démarche des ADC est cruelle et démentielle, inhumaine, humiliante et lourde de conséquences. Voici des parents, de citoyens, artisans tranquilles, à qui et envers qui rien n’est reproché, qui sont forcés de devenir des esclaves, des soumis à l’exploitation éhontée d’une mystérieuse société qui comme toujours, doit appartenir à quelqu’un d’important, de haut placé, pas loin du DG lui-même.

C’est cela la vérité que nous ne devons pas accepter. Ministre de tutelle, vous devez en urgence convoquer les parties, et surtout demander aux ADC de surseoir à cette initiative. Nous voulons la paix partout et le respect des gens qui travaillent, qui bâtissent, qui se débrouillent. Ce n’est ni logique ni honnête, au moment où chacun pense à la prochaine rentrée scolaire. LE DIALOGUE S’IMPOSE, un dialogue honnête, franc, sincère et mutuellement bénéfique.

Les ADC ont convoqué une fausse, une semblant de réunion, seulement pour leur dire que c’est à prendre à laisser, un ultimatum qui ne passe pas, un ordre à problèmes. J’ai fait ma part en vous prévenant comme un citoyen et un patriote qui porte la voix des autres. A vous de prendre les décisions qui s’imposent, pour maintenir le travail, la concertation et garantir la paix. Ne laissez pas écraser ces citoyens travailleurs qui passent parfois des nuits entières à l’aéroport.

Hautes et fraternelles considérations./.

 Copie : PM

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