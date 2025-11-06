Camer.be
Violences au Cameroun : Neuf Législateurs Américains Exhortent Marco Rubio à une Action Ferme
ÉTATS-UNIS :: GéOPOLITIQUE

ÉTATS-UNIS :: Violences au Cameroun : Neuf Législateurs Américains Exhortent Marco Rubio à une Action Ferme :: UNITED STATES

La crise post-électorale qui secoue le Cameroun après le scrutin présidentiel du 12 octobre 2025 prend désormais une tournure diplomatique de premier plan, signalant une escalade dans l'indignation internationale. Neuf membres influents du Congrès américain ont adressé une lettre pressante au secrétaire d'État, Marco Rubio, exprimant leur vive alarme face à la violence électorale qui déchire le pays. Ce mouvement intervient dans un contexte de répression généralisée, marqué par des informations faisant état de dizaines de morts, de centaines d'arrestations et de persécutions ciblées contre les figures de l'opposition et les manifestants.

Dans leur missive, les législateurs américains dénoncent sans équivoque la répression exercée par le gouvernement de Paul Biya contre les manifestants pacifiques. Ils appellent à l'établissement d'une responsabilité pour les actes de violence, y compris la mort de civils, et demandent fermement à l'administration américaine de faire pression sur Yaoundé. L'objectif est clair : amener le gouvernement camerounais à respecter les principes démocratiques, à garantir les droits de l'homme et à restaurer l'État de droit. Ce n'est pas la première fois que Washington se montre critique envers Yaoundé, les États-Unis ayant déjà pris des sanctions par le passé, notamment en suspendant l'éligibilité du pays à l'AGOA en 2020.

L'intervention des législateurs, bien que venant du Congrès et non de la Maison Blanche, est perçue par les observateurs internationaux comme un signal diplomatique d'une importance capitale. Elle indique que Washington suit de très près la situation et que les actions du gouvernement camerounais, notamment l'usage excessif de la force, ne passeront pas inaperçues sur la scène mondiale.

Pour la diaspora et l'opposition, cette prise de position est un appui essentiel dans leur lutte pour la reconnaissance d'une fraude électorale qu'ils estiment massive et orchestrée. Elle renforce leur argument selon lequel la réélection du président sortant est illégitime.

La pression exercée par ces neuf membres du Congrès américain a un impact direct sur la perception de la stabilité du régime. Elle met en lumière l'échec des mécanismes électoraux internes et l'urgence d'une médiation internationale. Alors que la crise dans les régions anglophones continue d'alimenter l'instabilité, la crise politique centrale menace de faire basculer le pays dans une période d'incertitude prolongée. Seul un engagement résolu de la communauté internationale, suivant l'impulsion donnée par les législateurs américains, peut forcer le gouvernement camerounais à s'engager sur la voie d'un dialogue authentique et du respect des libertés fondamentales.

