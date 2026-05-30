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CM, J-12, RD Congo: Les léopards au boulot à Liège, pour l'histoire
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CM, J-12, RD Congo: Les léopards au boulot à Liège, pour l'histoire :: CONGO DEMOCRATIC

En raison de l'épidémie à virus Ebola, les USA ont imposé des mesures sanitaires strictes à l'équipe du Congo ainsi qu'à ses supporters. Du coup, l'étape de la préparation des Léopards prévue à Kinshasa a été annulée. 

Les membres d staff technique et administratif sont arrivés en Belgique le 20 mai et passent ainsi au moins 21 jours en Europe avant de se rendre aux USA pour la coupe du monde.

Dès ce lundi 25 mai, plusieurs joueurs convoqués en sélection par le technicien français Sébastien Desabre ont rejoint la Belgique.

Les joueurs présents :

1. Steve Kapuadi
2. Aaron Tshibola
3. Chancel Mbemba 
4. Arthur Masuaku 
5. Gaël Kakuta
6. Joris vKayembe 
7. Charles Pickel 
8. Mukau Ngal'Ayel 
9. Edo Kayembe 
10. Simon Banza 
11. Timothy Fayulu 
12. Fiston Mayele 
13. Nathanael Mbuku 
14. Lionel Mpasi 
15. Dylan Batubinsika 
16. Yoane Wissa 
17. Meschack Elia 
18. Gédéon Kalulu
19. Samuel Moutoussamy

Notons qu'Axel Tuanzebe s'était entraîné avec le groupe le lendemain mardi. Ne manquait plus que le trio Bryan Cipenga, Aaron Wan Bissaka et Théo Bongonda.

La préparation s'est poursuivie au cours de la semaine sous la houlette de Sébastien Desabre et ses collaborateurs.

RD Congo Vs Danemark en toute communion

Le match amical RD Congo Vs Danemark se disputera le 3 juin prochain devant un public conquis à Sclessin. L'organisation annonce d'ailleurs avoir dépassé ses prévisions puisque plus de 17 mille tickets ont déjà été vendus.

L'histoire en marche

Les Léopards du Congo disputeront la coupe du monde aux USA après 52 ans d'absence dans cette compétition. La dernière fois que le Congo (Ex-Zaire) a disputé une coupe du monde remonte à 1974. Le monde du football s'était retrouvé en Allemagne de l'Ouest, et la nation centre-africaine était alors l'unique représentante du continent.

En qualifications, les Léopards avaient devancé le Maroc et la Zambie, devenant ainsi le troisième pays africain de l’histoire à atteindre le Mondial, après l’Égypte et le Maroc justement. Le Zaïre avait perdu tous ces 3 matches de poule.

Placés dans le Groupe II, ils ont découvert le très haut niveau avec un programme relevé. Battus d’entrée par une Écosse plus expérimentée (2-0), ils ont ensuite subi une lourde défaite face à une Yougoslavie impitoyable (9-0). Alors qu’on leur promettait un sort similaire contre le Brésil, champion du monde en titre, les Africains ont cependant livré une prestation courageuse et ne se sont finalement inclinés "que" 3-0 face à Jairzinho et ses coéquipiers.

Le seul véritable regret de cette première reste l’absence de but marqué.

Mondial 2026 : les matches de la RD Congo dans le Groupe K

Mercredi 17 juin 2026: Portugal - RD Congo à 13h au stade de Houston
Mardi 23 juin 2026: Colombie - RD Congo à 22h au Stade de Guadalajara
Samedi 27 juin 2026: RD Congo - Ouzbékistan à 19h30 au Stade d'Atlanta

 

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