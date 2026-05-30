CAMEROUN :: Excellence managériale : Adolphe Noah Ndongo l'architecte de la maîtrise de la dette publique :: CAMEROON

Le directeur général de la Caisse Autonome d’Amortissement ( CAA) a été reconnu comme “Meilleur Directeur Général des établissements publics et parapublics du Cameroun 2025-2026” par le Collectif des Journalistes d’Investigation du Cameroun. La distinction lui a été remise le vendredi, 22 mai 2026, au siège de la CAA à Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

Si le prix salue son management global, c’est bien sur la maîtrise de la dette publique que tout Yaoundé a les yeux rivés. Et pour cause.

La CAA sous Adolphe NOAH NDONGO : le pilote de la dette souveraine. Créée pour rembourser la dette du Cameroun, la CAA est devenue sous son impulsion le “quartier général” de la soutenabilité budgétaire. Le rôle du DG ? Trois chantiers majeurs :

A. Transparence totale sur l’endettement

Finis les chiffres flous. Sous sa gouvernance, la CAA publie désormais des rapports réguliers sur l’encours, le service de la dette, les échéances. Objectif : que l’État, les partenaires comme le FMI, et les citoyens sachent exactement où va le franc du contribuable. Gouvernance par la transparence, comme l’a souligné le jury.

B. Rigueur dans le remboursement

Maîtriser la dette, ce n’est pas juste emprunter moins. C’est payer à temps pour éviter les pénalités et garder la confiance des marchés. La CAA a renforcé le calendrier de paiement des échéances dette extérieure et intérieure. Résultat : Cameroun crédible sur les marchés financiers, donc taux d’emprunt plus bas pour financer routes, hôpitaux, écoles.

C. Innovation pour alléger la charge

Adolphe NOAH NDONGO a misé sur l’innovation : renégociation des contrats de dette, optimisation du portefeuille, recherche de financements concessionnels à faible taux. L’idée est simple : remplacer la dette chère par la dette moins chère, sans toucher aux grands projets d’infrastructures.

2. Des résultats probants qui parlent pour lui

Le jury n’a pas donné ce prix par sympathie. Il récompense des résultats concrets :

- Maîtrise du ratio dette/PIB : Maintenir le Cameroun dans les seuils communautaires CEMAC malgré les chocs COVID, guerre en Ukraine, inflation.

- Zéro défaut de paiement : La signature du Cameroun reste clean. Aucune échéance manquée sous sa direction.

- Appui budgétaire maîtrisé : La CAA sécurise les ressources pour rembourser sans asphyxier le budget d’investissement de l’État.

3. “Ce prix est celui de toute l’équipe CAA”

Fils du département de la Lekié dans la région du Centre, Adolphe NOAH NDONGO est ub haut commis de l’État. Travailleur acharné, il s'est refusé à tout triomphalisme personnel lors de la cérémonie qui l'a consacré.

“Ce trophée n’est pas pour moi. Il symbolise le travail de femmes et d’hommes de la CAA qui, chaque jour, veillent à ce que la dette du Cameroun soit un outil de développement, pas un fardeau”., a-t-il fait savoir, avec toute la dignité et la pondération qui le caractérisent.

Un message fort : derrière les chiffres de la dette, il y a une équipe. Et derrière cette équipe, une vision - faire de la CAA un modèle de rigueur pour tous les EPA.

En consacrant Adolphe NOAH NDONGO, le Collectif des Journalistes d’Investigation ne récompense pas un homme. Il valide une méthode : rigueur + transparence + innovation = dette maîtrisée. Dans un contexte où l’endettement africain inquiète, la CAA du Cameroun montre qu’on peut emprunter pour construire, à condition de savoir rembourser.

Une carrière dédiée au service de la Nation, couronnée par un prix. Mais surtout par la confiance retrouvée des partenaires du Cameroun.

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