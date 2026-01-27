ÉTATS-UNIS :: Trump et l'Iran : quand le fantasme militaire rencontre la réalité géopolitique :: UNITED STATES

Comme souvent ces jours-ci, une attaque décisive contre l'Iran revient à la personnalité de Donald Trump et à son besoin constant d'attirer l'attention. Le président américain comprend que même si ses déclarations maximalistes paraissent folles, elles projettent généralement l'image d'un homme fort auprès de sa base électorale.

La carrière politique de Trump repose sur le prédicat que ses électeurs adorent les gars costauds et que tout signe de faiblesse nuirait à cette apparence de force. Une stratégie qui a généralement bien fonctionné pour lui, mais qui trouve ses limites face à la complexité iranienne.

Le cycle Trump : maximiser puis négocier

Michael Wolff, observateur attentif de Trump, a identifié un schéma récurrent. Après des jours de menaces affirmant que telle action sera menée de la manière douce ou dure, le point de basculement survient lorsque Trump doit manœuvrer pour sortir de ses positions maximalistes, tout en affirmant qu'il s'agit d'un succès obtenu grâce à son art de la négociation.

Sur l'Iran, le message reste ultra-maximaliste : acceptez mes conditions ou préparez-vous à une campagne complète pour démanteler entièrement votre système politique. Les envoyés de Trump répètent que toutes les options restent sur la table, une rhétorique devenue un cliché trop utilisé.

Un fantasme militaire dangereux

La conception de la guerre éclair de Trump s'articule autour d'un fantasme selon lequel il pourrait lancer une tactique fulgurante du genre "on débarque, on détruit tout, on se tire". Une opération où les États-Unis ne perdraient aucun soldat et leur infrastructure militaire resterait intacte.

Les témoignages de ses interlocuteurs réguliers révèlent qu'il veut un résultat décisif garanti en Iran : une guerre courte, violemment aiguë et décisive. Pas de victimes américaines, pas de pertes massives, pas de conflit prolongé. Le colonel Larry Wilkerson explique que "décisif" signifie frapper l'ennemi si fort qu'il devient incapable de répondre.

L'échec du coup d'État manqué

L'insurrection en Iran fomentée par des émeutiers formés à l'extérieur en janvier a échoué. Les États-Unis n'avaient pas mis suffisamment de moyens, pensant qu'ils auraient simplement à aider les émeutiers sans déployer beaucoup de force militaire. Ils avaient cru à leur propre propagande présentant l'Iran comme un château de cartes prêt à s'écrouler.

Le Pentagone justifie maintenant cet échec en affirmant avoir dû déployer toute cette puissance de feu. Le commentateur militaire Will Schryver tourne en dérision le récit selon lequel les États-Unis auraient déployé plus de forces qu'en Irak, qualifiant cela de "non-sens ridicule absolu".

Une capacité militaire insuffisante

Schryver note qu'il ne voit aucun renforcement militaire permettant une frappe décisive contre l'armée iranienne. Un escadron de F-15, quelques pétroliers et quelques cargaisons de munitions en Jordanie constituent au mieux un bouclier défensif modeste, certainement pas une puissance de frappe.

La marine américaine ne s'aventurera pas dans le golfe Persique ni dans le golfe d'Oman. Les avions décollant des porte-avions seront limités à leur rayon de combat de 600 miles, insuffisant pour toucher des cibles au plus profond de l'Iran. Même avec des bombardiers B-2 et B-52, cela ne représente que quelques dizaines de missiles de croisière supplémentaires.

La réalité stratégique s'impose

Une victoire décisive courte et violente comme le veut Trump n'est simplement pas possible. Le ministre iranien des Affaires étrangères Araghchi prévient qu'une confrontation totale sera désordonnée, féroce et durera beaucoup plus longtemps que les délais fantastiques qu'Israël et ses mandataires tentent de faire croire à la Maison-Blanche.

En Iran, les dirigeants partent du principe que la confrontation pourrait atteindre sa forme la plus extrême. Les préparatifs se déroulent sur deux axes : renforcement des capacités défensives et sécurité intérieure pour empêcher la déstabilisation.

Trump va-t-il se dégonfler encore ?

L'Iran n'est pas le Venezuela. Ce n'est pas une guerre financière douanière. Un véritable conflit militaire complet serait visible de tous et beaucoup plus difficile à expliquer s'il tournait mal. Même Israël semble avoir des doutes, ses services de renseignement estimant que le régime iranien n'est pas en danger immédiat.

La cote de désapprobation de Trump atteint maintenant 47%. Il n'a certainement pas besoin d'une guerre désordonnée. Il aime que ses initiatives soient courtes et ses victoires nettes.

Trump recevra-t-il le message qu'une victoire en Iran ne serait pas un pique-nique du dimanche, ou s'enfermera-t-il dans une escalade dont personne ne sortirait vainqueur ?

