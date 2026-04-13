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Détroit d'Ormuz : la Chine avertit les États-Unis, Pékin trace une ligne rouge navale
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Détroit d'Ormuz : la Chine avertit les États-Unis, Pékin trace une ligne rouge navale :: CHINA

20% du pétrole mondial au cœur d'un bras de fer sino-américain

Vingt pour cent du pétrole mondial transite par le détroit d'Ormuz. Depuis le 28 février 2026, ce bras de mer est devenu le théâtre d'un affrontement stratégique entre Washington, Téhéran et Pékin. Le ministre chinois de la Défense vient de fixer publiquement les termes de l'engagement de son pays.

Un conflit qui bloque l'artère énergétique mondiale

Le détroit d'Ormuz se définit comme le passage maritime reliant le golfe Persique à l'océan Indien, point de transit obligé pour les exportations pétrolières et gazières de l'Iran, de l'Arabie saoudite, des Émirats et du Koweït. Sa fermeture constitue une menace directe sur l'approvisionnement énergétique mondial.

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé des frappes militaires contre l'Iran. En représailles, Téhéran a bloqué le détroit. Un cinquième du pétrole mondial transite habituellement par cette voie, et l'étouffement de l'Iran a fait monter en flèche les prix de l'énergie dans le monde entier.

C'est dans ce contexte explosif que l'amiral Dong Jun, ministre chinois de la Défense nationale depuis décembre 2023, a pris la parole. Ses déclarations constituent l'avertissement le plus direct adressé par Pékin à Washington depuis le début du conflit.

Pourquoi Pékin ne peut pas rester neutre

La position chinoise est structurelle, pas conjoncturelle. La Chine est le premier importateur mondial de pétrole iranien. Avant le conflit, elle achetait l'essentiel des exportations pétrolières de Téhéran, largement sous sanctions occidentales. Tout blocus américain affectant les navires chinois constitue une atteinte directe à la sécurité énergétique de Pékin.

Dong Jun l'a formulé sans ambiguïté : la Chine dispose d'accords commerciaux et énergétiques avec l'Iran, elle entend les respecter, et elle exige que les autres puissances ne s'immiscent pas dans ses relations bilatérales. Cette formulation encode un message précis : tout arraisonnement de navire chinois dans le détroit serait traité comme une ingérence inacceptable.

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a par ailleurs déclaré que la trêve temporaire entre les États-Unis et l'Iran était "très fragile" et exhorté la communauté internationale à s'opposer à toute action susceptible d'aggraver la confrontation. Les deux messages se complètent : la diplomatie appelle à la désescalade, la défense fixe les lignes rouges.

Le veto de l'ONU comme signal stratégique

Le positionnement de Pékin ne s'est pas limité aux déclarations verbales. La Chine et la Russie ont opposé leur veto à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU visant à rouvrir le détroit d'Ormuz, révisée à plusieurs reprises pour tenter d'obtenir leur approbation.

Ce veto conjoint envoie un message institutionnel fort. La Chine refuse de légitimer toute action multilatérale qui pourrait servir de couverture à une intervention militaire américaine dans le détroit. En bloquant la résolution même affaiblie, Pékin a signifié qu'il ne laisserait pas le droit international devenir un instrument contre ses intérêts.

L'amiral Dong Jun a ajouté une dimension opérationnelle à ce positionnement diplomatique. Affirmer que les navires chinois entrent et sortent librement des eaux du détroit, c'est poser un fait accompli : la marine chinoise est présente, elle navigue, et elle ne s'arrêtera pas sur injonction américaine.

De la crise énergétique à l'affrontement stratégique

Chaque semaine de fermeture du détroit d'Ormuz affecte les réserves et les coûts d'importation de Pékin. La pression économique sur la Chine est réelle, et elle renforce paradoxalement sa détermination à ne pas céder.

Si la Chine confirme sa capacité à protéger ses voies d'approvisionnement contre la pression américaine, elle pose un précédent qui remodelera l'architecture de sécurité maritime mondiale. Les détroits stratégiques Ormuz, Malacca, Bab-el-Mandeb deviennent les nouveaux théâtres de la compétition sino-américaine.

Dong Jun n'a pas fait une déclaration de guerre. Il a tracé une ligne. Pékin dit à Washington : nos navires naviguent, nos contrats tiennent, et nous ne demanderons pas la permission. La vraie question est désormais celle-ci : les États-Unis sont-ils prêts à tester cette ligne et à en assumer les conséquences pour l'économie mondiale ?

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