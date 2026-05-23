Camer.be
Diomaye Faye limoge Sonko et dissout son gouvernement
SÉNÉGAL :: POLITIQUE

SÉNÉGAL :: Diomaye Faye limoge Sonko et dissout son gouvernement :: SENEGAL

En deux ans, le tandem était devenu le symbole d'une alternance historique. Le 22 mai 2026, il vole en éclats. Par le décret n°2026-1128, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye met fin aux fonctions du Premier ministre Ousmane Sonko et dissout l'ensemble du gouvernement. L'annonce est diffusée en direct sur la télévision nationale. Le pays retient son souffle.

Ce qui s'est passé

Le texte officiel du Secrétariat général de la Présidence est sans équivoque : il est mis fin aux fonctions de Sonko en tant que Premier ministre, « et par conséquent à celles des ministres et secrétaires d'État membres du gouvernement ». Les membres sortants sont chargés d'expédier les affaires courantes dans l'attente d'une nouvelle équipe. La chute intervient quelques heures à peine après une intervention de Sonko à l'Assemblée nationale, où il avait publiquement contesté la gestion des fonds politiques une critique frontale adressée à sa propre hiérarchie.

Pourquoi maintenant

Le limogeage d'Ousmane Sonko ne surgit pas du néant. Depuis l'automne 2025, les tensions entre les deux têtes de l'exécutif s'accumulent. Diomaye Faye avait déjà évincé plusieurs proches du Pastef pour les remplacer par des profils issus de sa propre coalition. En décembre 2025, Sonko avait publiquement annoncé sa candidature à la présidentielle de 2029, fragilisant davantage l'unité du camp présidentiel.

La mécanique de la rupture

Le président avait prévenu : « Tant qu'il est Premier ministre, c'est parce qu'il bénéficie de ma confiance. Si cela n'est plus, nous aurons un nouveau Premier ministre. » La sortie de Sonko devant les députés a constitué la ligne rouge. En déclarant publiquement son désaccord sur la gestion des fonds politiques, il a rompu la solidarité de l'exécutif. Faye a appliqué sa propre doctrine sans délai.

Les enjeux de cette crise

À court terme, le Sénégal entre dans une période d'incertitude institutionnelle. La formation d'un nouveau gouvernement sera scrutée : Faye choisira-t-il de couper définitivement avec le Pastef, ou tentera-t-il un compromis pour préserver sa majorité parlementaire ? À long terme, la crise politique sénégalaise de 2026 illustre une dynamique récurrente en Afrique de l'Ouest : les alliances électorales cèdent rapidement face aux ambitions personnelles et aux logiques de pouvoir réel.

Le slogan « Diomaye, c'est Sonko » refrain de la campagne de 2024 est officiellement mort. Reste une question ouverte, décisive pour l'avenir du Sénégal : qui Bassirou Diomaye Faye choisira-t-il pour incarner la rupture politique qu'il a lui-même provoquée ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Senegal #DiomayeFaye #OusmaneSonko #Pastef #PremierMinistre #CrisePolitique #AfriqueDeLOuest #Dakar #Gouvernement #PolitiqueAfricaine

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

Cabral Libii cite MANG en justice pour 1 milliard FCFA et faux electoral
Diomaye Faye limoge Sonko et dissout son gouvernement
Issa Tchiroma condamne les violences du 20 mai et réclame un scrutin légitime
Violences à Zoétélé : le Forum Républicain tire la sonnette d'alarme sur le tribalisme
Représentation électorale au Cameroun : le débat autochtones vs résidents relancé
20 Mai : la vérité brutale que Yaoundé craint pour sa fête nationale
Mathias Owona Nguini vs Bessala : le débat sur Paul Biya révèle une fracture au sommet du pouvoir
Discours de haine au Cameroun : Me Achille Leudjo accuse le gouvernement de financer Elimbi Lobé
MRC : Pourquoi Kamto a refusé les obsèques d'Ekane
Une nouvelle coalition de partis d'opposition et de la société civile se mobilise au Togo
Ndangoh Patrick, prisonnier politique anglophone, mort en détention le 9 mai 2026
Anicet Ekane : Douala en deuil pour le martyr de la présidentielle camerounaise de 2025
Devenez Rédacteur

Les + récents

02:21
Douala : un féticheur surpris en pleine incantation dans une maison neuve à Yassa

Douala : un féticheur surpris en pleine incantation dans une maison neuve à Yassa
01:17
Cabral Libii cite MANG en justice pour 1 milliard FCFA et faux electoral

Cabral Libii cite MANG en justice pour 1 milliard FCFA et faux electoral
00:41
Diomaye Faye limoge Sonko et dissout son gouvernement

Diomaye Faye limoge Sonko et dissout son gouvernement
21:10
Accord États-Unis – Iran :ce que prévoit le projet de paix négocié par la Chine et l'Arabie saoudite

Accord États-Unis – Iran :ce que prévoit le projet de paix négocié par la Chine et l'Arabie saoudite
16:40
Chantal Biya : la Première Dame grimpe-t-elle dans l’ordre protocolaire camerounais ?

Chantal Biya : la Première Dame grimpe-t-elle dans l’ordre protocolaire camerounais ?

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

HERVE MATHOUX SON REGARD SUR LE FOOT AFRICAIN SES 10 DERNIRERE ANNEES
Dr Christian TCHAM entretien après la conférence de presse à Paris
Dr Christian Tcham à propos de Mesitraining
MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur

évènement

Vidéo

Charlotte Dipanda en concert à Bruxelles : une soirée qui restera dans les mémoires
Charlotte Dipanda au Cirque Royal : une première historique pour la musique camerounaise
Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb

L'actualité en vidéo