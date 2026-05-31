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© Camer.be : Oswald Hermann avec Fifa.com
- 31 May 2026 00:43:35
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CM, RD Congo, J-11: Revoilà les Léopards ! Ils sont 26 :: CONGO DEMOCRATIC
Le mercredi 17 juin prochain, la RD Congo lancera son parcours à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ en affrontant le Portugal à Houston, pour renouer avec la compétition reine après 52 années d'absence.
D'ici-là, les Léopards vont employer leur temps à se préparer pour ce grand rendez-vous avec une série de rencontres amicales. Le sélectionneur Sébastien Desabre, qui avait confié à la FIFA que son objectif était de "donner du bonheur au peuple congolais", va en profiter pour affiner ses choix.
La RD Congo s'est emparée du 47e et avant-dernier billet pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ lors du Tournoi de barrage de la FIFA. Les supporters des Léopards attendaient le retour de leur pays en phase finale depuis l'édition 1974, disputée sous le nom de Zaïre.
Plus d'un demi-siècle d'attente fébrile a pris fin dans la liesse, à Guadalajara, le 31 mars 2026. En venant à bout d'une équipe de Jamaïque accrocheuse (1-0 a.p.), en finale de la Voie A du Tournoi de barrage de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, la RD Congo a vu cinq décennies de frustration peser soudain moins lourd sur ses épaules. Les Léopards chassaient en effet un retour en Coupe du Monde depuis 1974. L’histoire peut désormais s’écrire, et le pays va enfin ouvrir le deuxième chapitre de son parcours dans le plus grand de tous les tournois.
En s'appuyant sur une génération dorée dont Cédric Bakambu, Chancel Mbemba et Arthur Masuaku sont les fers de lance, le sélectionneur Sébastien Desabre a réussi à mener à bien son ambitieux projet. Désormais, les Congolais vont se préparer au redoutable défi que constituent le Portugal, la Colombie et l'Ouzbékistan, les trois sélections qui les attendent de pied ferme dans le Groupe K.
52 ans plus tard, revoilà les Léopards ! Ils sont 26 sur le starting-block
Gardiens
Lionel Mpasi (Le Havre)
Thimothy Fayulu (FC Noah)
Matthieu Epolo (Standard de Liège)
Défenseurs
Chancel Mbemba (Lille OSC)
Aaron Wan-Bissaka (West Ham)
Alex Tuanzebe (Burnley)
Arthur Masuaku (RC Lens)
Joris Kayembe (Genk)
Steve Kapuadi (Widzew Łódź)
Aaron Tshibola (Kilmarnock)
Dylan Batubinsika (Larissa)
Gédéon Kalulu (Aris Limassol)
Milieux de terrain
Noah Sadiki (Sunderland)
Samuel Moutoussamy (Atrómitos)
Edo Kayembe (Watford)
Ngal'ayel Mukau (Lille OSC)
Charles Pickel (Espanyol)
Nathanaël Mbuku (Montpellier HSC)
Brian Cipenga (Castellon)
Meschack Elia (Alanyaspor)
Gaël Kakuta (AEL Larissa)
Attaquants
Théo Bongonda (Spartak Moscou)
Fiston Mayele (Pyramids FC)
Cédric Bakambu (Betis)
Simon Banza (Al Jazira)
Yoane Wissa (Newcastle)
*Les listes sont provisoires jusqu'à leur annonce officielle par la FIFA.
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