CAMEROUN :: Joseph Beti Assomo visite le chantier de l’usine de production de chaussures militaires du CEFTA :: CAMEROON

Le ministre délégué à la Présidence chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo, a effectué ce 28 mai 2026 une visite du chantier de l’usine de production de chaussures militaires du Centre d’Entraînement des Forces Tactiques et d’Application (CEFTA) à Ekounou, dans la ville de Yaoundé.

Cette infrastructure industrielle, en cours de construction, est destinée à la fabrication des chaussures, bottes et souliers destinés aux Forces de Défense et de Sécurité ainsi qu’à l’ensemble des Corps Habillés. Le projet s’inscrit dans la stratégie de renforcement des capacités industrielles du Cameroun dans le domaine de la défense.

L’atelier de production est implanté sur une superficie de construction de 4 850 m², entre l’espace de la morgue et le stade de football du CEFTA, avec une dénivelée naturelle de 3,5 mètres. L’espace bâti couvre environ 1 730 m² et se situe à proximité immédiate de l’Atelier Central de Confection des Armées et de la Gendarmerie.

Le plan de distribution comprend notamment un hall d’entrée de 54 m², un show-room de 34 m², trois bureaux administratifs dont deux équipés de toilettes, un bloc sanitaire, un vestiaire pour le personnel, un vaste espace de production ainsi qu’un bureau réservé au maître bottier superviseur des travaux.

Le chantier prévoit également deux blocs de toilettes séparés pour hommes et femmes, un magasin tampon, un atelier de maintenance, deux grands magasins d’entrée et de sortie de 215 m² chacun, ainsi qu’un bureau de comptabilité.

Sur le plan technique, la structure métallique est habillée et couverte de tôles en acier galvanisé de 30/10e, avec des séparations réalisées en agglos de 15 et en béton. Les bureaux, toilettes et le show-room seront revêtus de carreaux, tandis que l’espace de production bénéficiera d’un revêtement en résine époxy.

Les aménagements extérieurs comprennent une cour pavée avec des rigoles bétonnées pour le drainage des eaux, des espaces verts entourés de bordurettes ainsi que des murs périphériques renforcés.

Selon les responsables du projet, le taux d’exécution des travaux est actuellement estimé à 60 %, avec une livraison définitive annoncée dans un délai de cinq mois.

Cette future usine constitue une étape importante dans la politique d’autonomisation stratégique du Cameroun en matière de défense. Après l’usine de confection des uniformes et celle de fabrication des chaussures militaires, les autorités envisagent également la mise en œuvre prochaine d’une usine de fabrication de munitions ainsi qu’une unité de construction de véhicules blindés.

À travers cette dynamique industrielle, le Cameroun ambitionne de renforcer ses capacités nationales de production dans le secteur stratégique de la défense tout en réduisant progressivement sa dépendance aux importations.

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