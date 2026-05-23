Camer.be
Port de Douala : -11% d'escales, Kribi +19% . La crise qui menace 350 milliards FCFA
CAMEROUN :: ECONOMIE

CAMEROUN :: Port de Douala : -11% d'escales, Kribi +19% . La crise qui menace 350 milliards FCFA :: CAMEROON

En un an, le nombre d'escales au Port Autonome de Douala a chuté de 11 %, passant de 293 à 260 rotations. Les importations reculent de 8,1 %. Les exportations de 1,8 %. La réalité opérationnelle est critique, quoi qu'en dise le bilan comptable.

Car ce bilan affiche 529,26 milliards FCFA en trompe-l'œil. Les hausses de revenus trimestrielles reposent sur des encaissements anticipés de loyers pas sur le passage réel de marchandises.

Ce qui se passe : Kribi cannibale, Douala saigne

Pendant que Douala recule, le port de Kribi enregistre une hausse de son trafic conteneurs de 19 %. La concurrence interne est désormais frontale. Kribi dispose d'infrastructures modernes, de tirants d'eau supérieurs et d'une capacité d'accueil que Douala ne peut plus égaler dans son état actuel.

La cannibalisation du marché est en cours. Elle n'est plus une menace future elle est une réalité comptable.

Pourquoi ça s'accélère : le corridor plombé

Le mal vient aussi de l'arrière-pays. Les importateurs tchadiens, excédés par les lenteurs de Douala et par les coûts d'un corridor encombré de 60 postes de contrôle, testent de nouvelles routes vers le Nigeria et la Guinée Équatoriale. Ce pivot menace directement les 350 milliards FCFA que le trafic tchadien génère habituellement pour le Cameroun.

Un accord bilatéral d'urgence a dû être signé ce mois-ci pour tenter de stopper l'hémorragie. Le signal est grave : quand un partenaire historique cherche des alternatives, la confiance est déjà entamée.

Les dommages collatéraux : dockers, transitaires, emploi local

La crise ne reste pas dans les bilans. À Bonabéri, la baisse de la manutention réduit les journées de travail des dockers. Les transitaires locaux sont asphyxiés. L'économie informelle qui gravite autour du port souffre en silence, sans que les chiffres officiels ne le mesurent encore pleinement.

C'est là la dimension sociale d'une crise présentée comme purement logistique.

La riposte : 122 milliards FCFA pour se réinventer

Le Port Autonome de Douala refuse l'immobilisme. Pour 2026, son Conseil d'Administration a validé un budget offensif de 122 milliards FCFA. Les chantiers sont ambitieux : modernisation du quai Boscam avec le groupe Jan De Nul, création de la zone logistique de la Dibamba, réfection du réseau ferroviaire portuaire.

L'objectif est de repositionner Douala comme hub de cabotage régional. Un créneau que Kribi, orienté vers les grands navires intercontinentaux, ne peut pas occuper seul.

Douala joue sa survie logistique. Le plan existe. Le budget est voté. Mais entre les chantiers annoncés et la reconquête effective des parts de marché perdues, le délai d'exécution sera décisif.

La vraie question est celle-ci : est-ce que le Port de Douala a encore le temps de se réinventer avant que ses clients historiques ne deviennent définitivement les clients de ses concurrents ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#PortDeDouala #Cameroun #Kribi #LogistiqueAfrique #EconomieCameroun

Lire aussi dans la rubrique ECONOMIE

Port de Douala : -11% d'escales, Kribi +19% . La crise qui menace 350 milliards FCFA
Le mur de la dette de 3,54 milliards de dollars en 2026
Socadel : le nouveau DG face à 850 milliards de dettes et un contrat de performance radical
Des millions de téléphones bloqués dès le 25 mai 2026 par les Douanes
Privatisation de l'électricité au Cameroun : 928 milliards perdus, une leçon brutale
Impayés au Cameroun : 520 milliards FCFA, l'État étouffe ses fournisseurs
Rénovation de l'aéroport de Douala : 30 mois de chantier pour transformer le premier hub camerounais
Fiscalité locale au Cameroun : les communes perdent le contrôle de leurs impôts
Dette publique du Cameroun : 44,3 % du PIB. Le signal d'alarme que Yaoundé ne peut plus ignorer
L’Application Ebanknet consacre une immersion numérique des opérations bancaires à SCB Cameroun
Hausse de prix du poisson au Cameroun : CONGELCAM accusé de manipuler les tarifs chaque semaine
La gestion du Client, au cœur de l’innovation bancaire à l’ère du numérique.
Devenez Rédacteur

Les + récents

20:09
Port de Douala : -11% d'escales, Kribi +19% . La crise qui menace 350 milliards FCFA

Port de Douala : -11% d'escales, Kribi +19% . La crise qui menace 350 milliards FCFA
14:04
APPEL A L’APAISEMENT de Shanda Tonme: Les crimes de Zoélété nous interpellent

APPEL A L’APAISEMENT de Shanda Tonme: Les crimes de Zoélété nous interpellent
12:59
RDPC : le mandat de Biya est expiré depuis 2016, selon les textes du parti

RDPC : le mandat de Biya est expiré depuis 2016, selon les textes du parti
12:29
Sino Mart rouvre au Cameroun : l'enquête sur le fouet est toujours ouverte

Sino Mart rouvre au Cameroun : l'enquête sur le fouet est toujours ouverte
12:14
Sonko et Diomaye : quand le pouvoir brise les alliances qui ont fait rêver l'Afrique

Sonko et Diomaye : quand le pouvoir brise les alliances qui ont fait rêver l'Afrique

ECONOMIE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

HERVE MATHOUX SON REGARD SUR LE FOOT AFRICAIN SES 10 DERNIRERE ANNEES
Dr Christian TCHAM entretien après la conférence de presse à Paris
Dr Christian Tcham à propos de Mesitraining
MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur

évènement

Vidéo

Charlotte Dipanda en concert à Bruxelles : une soirée qui restera dans les mémoires
Charlotte Dipanda au Cirque Royal : une première historique pour la musique camerounaise
Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb

L'actualité en vidéo