Dans Le Poids d’une Élue, Annick J. Fotsi nous ici un récit autobiographique : elle propose une lecture intime et spirituelle de survi. Chez elle, naître n’est pas un simple commencement, mais un engagement silencieux contracté dès le premier souffle, une dette envers la vie, envers Dieu, et envers ceux qui n’ont pas survécu.

Dès l’enfance, marquée par le rejet, les non-dits et une fragilité existentielle constante, l’autrice développe une conscience aiguë de sa différence. Cette idée d’être « élue » ne relève ni du privilège ni de la gloire : elle s’impose comme une charge, presque une épreuve initiatique. La mort de son frère, événement fondateur et traumatique, agit comme un point de bascule. Elle transforme une vie subie en quête de sens, où la question centrale devient : pourquoi elle, et dans quel but ?

Le parcours d’Annick Fotsi s’inscrit alors dans une tension permanente entre effondrement et relèvement. Exil géographique, solitude affective, foi vacillante : chaque épreuve nourrit une réflexion plus large sur la résilience. Mais ici, la résilience n’est pas un concept abstrait ou un slogan. Elle est lente, douloureuse, façonnée dans le silence et la confrontation à soi. Elle exige de reconnaître ses blessures, non pour s’y enfermer, mais pour les transformer en langage.

Dans une écriture empreinte de spiritualité, l’autrice revendique une démarche de vérité. Écrire devient un acte vital, presque thérapeutique : une manière de respirer, de déposer le poids du passé, et de rompre avec l’enfermement du silence. Refusant toute posture accusatrice, elle privilégie une introspection lucide, où le pardon y compris envers soi-même apparaît comme une étape essentielle.

À travers ce témoignage, Annick Fotsi esquisse une pensée claire : certaines vies, traversées par l’épreuve, ne sont pas condamnées à la souffrance mais appelées à la transformation. Son message, universel, s’adresse à tous ceux qui doutent, chutent ou se relèvent difficilement. Il rappelle que derrière chaque douleur peut se cacher une reconstruction possible à condition d’accepter d’en affronter la vérité.

Ainsi, LE POIDS D'UNE ELUE ne cherche pas à impressionner, mais à toucher. Et dans cette sincérité brute, il propose une conviction forte : la lumière n’efface pas les cicatrices, elle les révèle autrement.