Iran : Enrichissement à 90 % . La menace nucléaire qui fait basculer les négociations

L'Iran possède aujourd'hui environ 440 kilogrammes d'uranium enrichi à 60 %. Un seul pas sépare ce stock du seuil militaire : passer à 90 %, le taux nécessaire à la fabrication d'une arme nucléaire. Le 12 mai 2026, Téhéran a transformé cette réalité technique en menace politique explicite.

Ce qui s'est passé ce mardi

Ebrahim Rezaei, porte-parole de la Commission de sécurité nationale et de politique étrangère du Parlement iranien, a publié sur X que l'enrichissement à 90 % constitue « l'une des options de l'Iran en cas de nouvelle attaque », précisant que la question sera soumise au vote parlementaire.

Cette déclaration intervient alors que Donald Trump a comparé le cessez-le-feu en vigueur à un malade « sous assistance respiratoire, avec 1 % de chances de survie », après avoir rejeté la proposition iranienne comme inacceptable.

Mohammad Bagher Ghalibaf, principal négociateur iranien, a simultanément averti que les États-Unis n'avaient « pas d'autre choix » que d'accepter les droits de l'Iran tels qu'établis dans sa proposition en 14 points. Le message est coordonné, calibré, délibéré.

Pourquoi maintenant

Le JCPOA de 2015 plafonnait l'enrichissement iranien à 3,67 % et les stocks à 300 kilogrammes. Depuis le retrait américain de 2018 sous Trump, l'Iran a progressivement porté son enrichissement à 20 %, puis au-delà de 60 %, chaque palier constituant une réponse mesurée aux sanctions.

La mécanique est désormais connue : chaque escalade américaine produit une réponse iranienne, publique, parlementarisée. L'émissaire américain Steve Witkoff a révélé que des négociateurs iraniens lui avaient indiqué lors de discussions antérieures que Téhéran détenait environ 460 kilograms d'uranium enrichi à 60 %, convertible en matière de qualité militaire en une à deux semaines.

Ce délai de conversion est la donnée stratégique centrale. L'enrichissement de l'uranium iranien à 60 % n'est pas une capacité civile c'est une option militaire latente.

La menace

L'arme nucléaire iranienne n'est pas construite. Elle est brandie comme variable d'ajustement dans une négociation bloquée. La menace nucléaire de Téhéran fonctionne en trois temps.

Premier temps : Rezaei parle sur X, hors protocole diplomatique officiel. Le message circule, sans engagement d'État formel. Deuxième temps : le Parlement est saisi ce qui institutionnalise la menace sans l'activer. Troisième temps : Washington doit répondre à une option qui n'est pas encore une décision.

L'Iran a toujours refusé de transférer son uranium à l'étranger, invoquant son droit à une filière nucléaire civile, tout en admettant que le niveau d'enrichissement reste « négociable ». Cette ambiguïté entretenue est un outil de pression, pas une position finale.

L'Iran est le seul État non doté d'armes nucléaires à enrichir de l'uranium au niveau élevé de 60 %, selon l'AIEA. Ce statut d'exception nourrit l'inquiétude de Washington et de Tel-Aviv, et donne à Téhéran un levier que peu d'États non nucléaires possèdent.

Les enjeux

La crise nucléaire iranienne fragilise un cessez-le-feu déjà précaire. La position américaine exige que l'Iran transfère ses stocks d'uranium enrichi à l'étranger ou cesse tout enrichissement pendant au moins vingt ans. Téhéran refuse catégoriquement le transfert. L'espace de négociation se réduit.

Des dizaines de navires civils restent ancrés dans le Golfe Persique, le détroit d'Ormuz demeurant l'enjeu d'un bras de fer entre Washington et Téhéran. Une reprise des hostilités bloquerait l'un des passages énergétiques les plus critiques du monde.

À moyen terme, l'accord nucléaire Iran semble hors de portée sans concession sur l'enrichissement. Mettre fin au conflit sans avoir réglé la question du nucléaire peut entraîner un régime iranien radicalisé dans une course vers la bombe atomique. Le scénario nord-coréen prolifération sous couverture de négociations n'est plus théorique.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a insisté pour que la guerre avec l'Iran ne soit pas considérée comme terminée tant que ses capacités nucléaires ne sont pas éliminées. Cette ligne rouge israélienne complique toute sortie de crise américaine.

L'Iran maîtrise l'art de la menace graduée. En soumettant l'enrichissement à 90 % au débat parlementaire plutôt qu'en l'annonçant comme décision exécutive, Téhéran préserve sa marge de manœuvre tout en envoyant un signal non ambigu à Washington. La question n'est plus de savoir si l'Iran peut franchir le seuil militaire techniquement, la réponse est connue. La question est de savoir ce que l'administration Trump est prête à concéder pour qu'il ne le franchisse pas.

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