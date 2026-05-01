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Revalorisation du SMIG au Cameroun : l’annonce qui relance le débat sur le pouvoir d’achat
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Revalorisation du SMIG au Cameroun : l’annonce qui relance le débat sur le pouvoir d’achat :: CAMEROON

36 270 FCFA par mois. C’est le salaire minimum actuel au Cameroun. Une revalorisation du SMIG vient d’être annoncée par le ministre du Travail. De quoi vivre plus dignement, dit-il.  

Grégoire Owona annonce une future hausse du SMIG  

Le 1er mai 2026, à l’occasion de la Fête du Travail, le ministre camerounais du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Owona, a pris la parole. Il a promis une revalorisation du SMIG dans les années à venir. L’objectif affiché est de permettre à chaque travailleur de vivre plus dignement. Cette déclaration relance immédiatement le débat sur le pouvoir d’achat et les conditions de vie au Cameroun. Aucun montant ni calendrier précis n’a été communiqué.  

Pourquoi cette annonce intervient maintenant après des années de statu quo  

Le SMIG (salaire minimum interprofessionnel garanti) se définit comme le salaire le plus bas qu’un employeur peut légalement verser. Au Cameroun, son montant n’a pas été révisé depuis 2014. L’inflation a érodé le pouvoir d’achat des ménages. La cherté de la vie est devenue un sujet politique sensible. Les syndicats réclament une hausse depuis plusieurs années. Le gouvernement choisit la Fête du Travail pour faire une annonce symbolique. La cause racine est une pression sociale croissante à l’approche d’échéances politiques.  

La revalorisation du SMIG au Cameroun  

La procédure de revalorisation du SMIG suit des règles précises. Une Commission nationale du SMIG, composée d’employeurs, de syndicats et de l’État, doit se réunir. Elle propose un nouveau montant après des études sectorielles. Le gouvernement adopte ensuite un décret. L’ensemble du processus peut prendre plusieurs mois. Grégoire Owona n’a pas détaillé les étapes. Le mécanisme reste opaque pour l’instant. Les travailleurs attendent des actes concrets. 

Ce qui change pour les salariés et les entreprises d’ici 2027  

Une revalorisation du SMIG mécanique augmenterait les bas salaires. Les secteurs à forte main-d’œuvre (agriculture, BTP, services) subiraient une hausse des charges. Certaines entreprises pourraient réduire leurs effectifs ou automatiser. Un SMIG plus élevé peut sortir des milliers de familles de la pauvreté. Il favorise aussi la formalisation de l’économie informelle. À l’inverse, une hausse mal calibrée freinerait l’embauche et alimenterait l’inflation.  

Une question sur la sincérité et le calendrier de cette promesse  

Le gouvernement camerounais tiendra-t-il sa promesse avant la prochaine présidentielle ? Les syndicats accepteront-ils le montant proposé ? La réponse déterminera si cette Fête du Travail marque un tournant social ou reste une annonce sans suite. 

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#Cameroun #SMIG #PouvoirDAchat #FeteDuTravail #GrégoireOwona

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