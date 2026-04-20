ÉTATS-UNIS :: Kamala Harris accuse Trump : guerre en Iran pour cacher les fichiers Epstein ? :: UNITED STATES

Une accusation qui fracture Washington

L'ancienne vice-présidente Kamala Harris a affirmé que Donald Trump avait été entraîné dans la guerre contre l'Iran par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, dans un conflit que les Américains ne souhaitent pas. Derrière cette déclaration : une accusation de manipulation stratégique au plus haut niveau de l'État américain.

Ce qui s'est dit, où et quand

S'exprimant lors d'un événement du Parti démocrate à Detroit, Harris a qualifié la campagne militaire contre l'Iran, baptisée Opération Epic Fury, de tentative dérisoire pour détourner l'attention des fichiers Epstein. Elle a décrit l'administration Trump comme la plus corrompue, la plus indifférente et la plus incompétente de l'histoire des États-Unis. Ces propos interviennent alors que la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran entre dans sa huitième semaine, avec un cessez-le-feu fragile sur le point d'expirer.

Pourquoi cette accusation porte

La thèse du wag the dog guerre déclenchée pour détourner l'attention intérieure n'est pas nouvelle dans l'histoire politique américaine. Ce qui est inédit, c'est la précision de l'accusation. Harris relie explicitement l'agenda militaire à l'agenda judiciaire personnel du président. Le 30 janvier, le ministère américain de la Justice avait publié plus de trois millions de pages de documents ainsi que des milliers de vidéos et d'images issus du dossier Epstein, dont le cercle d'acointances incluait notamment l'actuel président Donald Trump. La proximité chronologique entre cette publication et le déclenchement des hostilités alimente le soupçon.

Une guerre de diversion

La théorie de la guerre de diversion se définit comme le recours à un conflit extérieur pour occulter une crise intérieure. Elle repose sur un mécanisme : le temps médiatique est une ressource finie. Une opération militaire majeure consomme l'intégralité de l'espace informationnel, reléguant les scandales domestiques hors du champ d'attention public. Harris a également accusé Trump de vouloir paraître fort tout en agissant par insécurité, et d'être le premier président américain depuis la Seconde Guerre mondiale à abandonner la responsabilité de protéger les alliances du pays. L'administration Trump a qualifié ses propos de trahison en temps de guerre. La polarisation est désormais totale.

Les midterms de novembre constituent l'horizon immédiat sur lequel Harris positionne ces déclarations, exprimant sa confiance dans une victoire démocrate. La guerre en Iran, si elle se prolonge, devient le principal terrain de bataille électorale. Si l'accusation de guerre de diversion s'installe dans le récit dominant, elle affaiblit durablement la légitimité de toute intervention militaire américaine future. La confiance dans les décisions souveraines de l'exécutif américain en matière de défense sort structurellement fragilisée de cet épisode.

La démocratie américaine face à ses propres contradictions

Qu'elle soit fondée ou non, l'accusation de Kamala Harris produit un effet immédiat : elle contraint chaque citoyen américain à s'interroger sur les motivations réelles d'une guerre en cours. L'Opération Epic Fury alimente déjà des préoccupations économiques, avec une hausse des prix du carburant et une instabilité mondiale croissante. Dans ce contexte, la question n'est plus seulement géopolitique. Elle est démocratique : une société peut-elle mener une guerre dont elle soupçonne les motivations réelles d'être privées plutôt que nationales ?

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