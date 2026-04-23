GABON :: Bilie-By-Nze arrêté : l'affaire qui fracture Oligui Nguema et Sassou-Nguesso à Brazzaville

Le 16 avril 2026 à Brazzaville, Brice Clotaire Oligui Nguema assiste à l'investiture de Denis Sassou-Nguesso. Il est convié comme une douzaine de pairs africains. Mais l'accueil qu'il reçoit tranche avec les usages diplomatiques habituels. Africa Intelligence parle d'un « accueil glacial ». Derrière ce protocole raté, une affaire politique explosive.

Ce qui s'est passé : arrestation, mandat de dépôt, froid diplomatique

Alain-Claude Bilie-By-Nze, ancien chef du gouvernement gabonais et arrivé deuxième à la dernière élection présidentielle, est arrêté à Libreville. Les charges retenues : escroquerie et abus de confiance. Il est placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville.

L'arrestation précède l'investiture de Brazzaville. Lorsqu'Oligui Nguema se présente le 16 avril dans la capitale congolaise, la tension est déjà installée. La scène est rapportée par Africa Intelligence dans sa livraison du 22 avril 2026 : le chef d'État gabonais aurait été reçu avec une froideur inhabituelle par son hôte congolais.

Pourquoi cette arrestation crispe Brazzaville

La clé de compréhension est dans les liens supposés entre Bilie-By-Nze et Sassou-Nguesso. Selon Africa Intelligence, l'ancien Premier ministre gabonais est présenté comme l'un des relais du président congolais au Gabon. Il aurait bénéficié de son soutien, notamment financier.

Arrêter un homme perçu comme proche de Brazzaville, c'est envoyer un message. Intentionnel ou non, ce message a été reçu. La tension entre les deux capitales ne date pas de l'arrestation elle-même, mais celle-ci a agi comme accélérateur d'une défiance déjà latente.

Une relation qui s'est inversée en trois ans

Le contexte historique éclaire la profondeur de la rupture. Au lendemain du coup d'État du 30 août 2023 qui a renversé Ali Bongo Ondimba et porté Oligui Nguema au pouvoir Sassou-Nguesso figurait parmi les premiers chefs d'État africains à exprimer son soutien au nouveau dirigeant gabonais. Un geste fort, dans un moment de fragilité institutionnelle.

Moins de trois ans plus tard, le tableau a changé. Les soupçons d'ingérence étrangère dans les affaires intérieures gabonaises, les rivalités d'influence régionale et les recompositions politiques à Libreville ont progressivement érodé cette relation de départ. L'affaire Bilie-By-Nze cristallise aujourd'hui ce qui couvait depuis plusieurs mois.

Une géopolitique centrafricaine en recomposition

La tension Libreville-Brazzaville va peser sur la diplomatie régionale. Les deux pays partagent une frontière, des intérêts économiques communs et une présence dans les mêmes organisations régionales. Une relation dégradée entre leurs dirigeants complique les arbitrages au sein de la CEEAC et perturbe les équilibres habituels de la sous-région.

Les transitions politiques africaines, coups d'État inclus ne produisent pas nécessairement des solidarités durables entre dirigeants. Les intérêts nationaux, les réseaux d'influence et les loyautés financières redessinent plus vite les alliances que les gestes de soutien initiaux.

La tension diplomatique Gabon-Congo pourrait aussi encourager Oligui Nguema à accélérer son repositionnement international, en cherchant de nouveaux partenaires capables de consolider sa légitimité régionale sans les contraintes héritées de l'ère Bongo.

Une affaire judiciaire devenue enjeu géopolitique

Bilie-By-Nze est en prison à Libreville. Sassou-Nguesso a reçu Oligui Nguema avec froideur à Brazzaville. Deux faits, une seule ligne de fracture. La question qui s'impose désormais est celle-ci : le Gabon de la transition militaire peut-il construire une diplomatie régionale autonome, sans hériter des réseaux et des dettes politiques de l'ancien régime ?

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