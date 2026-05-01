Gabon : résiliation du contrat avec Intershipping Services pour reprise du pavillon national

Plus de 400 navires gérés, un contrat rompu. Le Gabon met fin à son partenariat avec Intershipping Services. Libreville dénonce des manquements et reprend la main sur son registre maritime international.

Le Gabon résilie le contrat d’immatriculation des navires

Jeudi, en Conseil des ministres, le gouvernement gabonais officialise la résiliation. Le contrat liait l’État à la société Intershipping Services LLC. Signé en septembre 2018, il confiait à l’entreprise l’enregistrement et le suivi administratif des navires sous pavillon gabonais à l’international. Libreville reproche à son partenaire un non-respect des obligations contractuelles. Ces irrégularités ont affecté le fonctionnement du registre et les intérêts du pays. Intershipping Services, basée aux Émirats arabes unis, se présentait comme l’unique représentant du pavillon gabonais dans le monde. L’entreprise ne dispose d’aucune représentation locale au Gabon.

Pourquoi Libreville rompt après huit ans de gestion externalisée

La gestion du registre international des navires par Intershipping a suscité des critiques récurrentes. L’entreprise revendiquait la gestion de plus de 400 navires, dont une part importante de pétroliers. Le pavillon gabonais a été associé à des pratiques opaques. Certains navires étaient soupçonnés de contourner des régimes de sanctions internationales. D’autres présentaient des standards techniques contestés. La cause racine tient à un contrôle insuffisant exercé par le délégataire. Face à ces dérives, les autorités gabonaises choisissent la rupture. L’objectif est de restaurer la crédibilité du pavillon national.

Les mécanismes d’une reprise en main du pavillon gabonais

La résiliation du contrat se définit comme une rupture anticipée d’un accord pour manquements graves d’une partie. Au Gabon, cette décision émane du Conseil des ministres. Elle est immédiatement exécutoire. Libreville engage désormais une reprise directe de la gestion du registre. Le gouvernement va redéfinir les modalités d’immatriculation et de suivi des navires sous pavillon gabonais. Les mécanismes de supervision vont être renforcés. L’objectif affiché est d’imposer des exigences accrues en matière de conformité et de traçabilité. Intershipping Services LLC n’a pas encore réagi publiquement.

Ce qui change pour la flotte gabonaise et la crédibilité maritime

Les armateurs utilisant le pavillon gabonais doivent s’adapter. Les procédures d’immatriculation vont évoluer. Certains navires pourraient être temporairement bloqués. Le Gabon risque de perdre des recettes si les armateurs fuient vers d’autres pavillons de complaisance. Une gestion rigoureuse peut revaloriser le pavillon national. Un registre irréprochable attire les armateurs respectueux des normes internationales. À l’inverse, une reprise mal maîtrisée aggraverait l’image déjà fragile du Gabon dans les instances maritimes mondiales.

Une question sur la capacité du Gabon à gérer seul son registre

Le gouvernement gabonais parviendra-t-il à imposer une transparence totale sans partenaire privé ? L’administration maritime locale dispose-t-elle des compétences techniques pour remplacer Intershipping Services ? La réponse déterminera si ce pavillon redevient une référence ou sombre dans l’informel.

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