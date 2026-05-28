FRANCE :: Alain Le Mignon : le dernier salut à un homme de cœur

Paris, Hôpital Saint-Louis.

Cet après-midi, devant le silence brutal de la mort, une foule immense s’est réunie pour accompagner Alain Le Mignon vers son dernier voyage. Une marée humaine, digne des hommes qui auront marqué leur temps non par le bruit, mais par leur présence, leur énergie et leur humanité.

Ils étaient venus de Belgique, d’Allemagne, de plusieurs villes de France et d’ailleurs encore. Des proches, des amis, des collaborateurs, des frères de route, des anonymes aussi. Tous réunis par une même douleur : celle de perdre un homme que beaucoup considéraient comme un pilier, un rassembleur, une force vivante.

Car Alain Le Mignon n’était pas seulement un manager d’événements reconnu pour son professionnalisme et son sens du contact. Il était un homme de terrain, un bâtisseur de liens, un homme capable de convaincre avec simplicité, de fédérer avec sincérité et de faire rire même dans les moments difficiles. Son énergie, sa fougue, son humour et sa jeunesse d’esprit resteront gravés dans les mémoires.

Aujourd’hui, derrière lui, il laisse une famille meurtrie, des enfants désormais confrontés à l’absence, une épouse frappée par l’impensable, des amis inconsolables et toute une diaspora en pleure. Il laisse aussi des projets inachevés, des rêves suspendus et cette impression douloureuse qu’il avait encore tant à donner.

Dans cette épreuve, beaucoup de paroles ont circulé. Trop de voix se sont élevées pour raconter tout et parfois n’importe quoi. Mais face à la mort, une vérité demeure : seul Dieu connaît véritablement le cœur de l’homme. Seul Dieu sonde les reins et les consciences.

Et s’il fallait retenir une seule image de cette journée, ce serait celle-ci : des hommes et des femmes en larmes, venus en nombre dire adieu à Alain. Cette présence massive témoigne sans équivoque de l’amour, du respect et de l’attachement qu’il inspirait autour de lui.

Oui, les larmes ont coulé. Des larmes sincères. Des larmes de frères, d’amis, de collègues, de parents. Chacun pleurant Alain à sa manière, chacun emportant avec lui un souvenir, une parole, un sourire ou un moment partagé.

Nous ne reverrons plus notre frère Alain.

Nous ne reverrons plus l’ami fidèle.

Nous ne reverrons plus le père pour ses enfants, ni le mari pour son épouse.

Mais les œuvres d’un homme lui survivent toujours.

Comme le dit l’Écriture : « Nos œuvres nous suivent. »

Alors, Alain Le Mignon, repose en paix.

Que Dieu, dans sa miséricorde, t’accueille auprès de Lui.

Et que les œuvres de ta vie continuent d’accompagner ton nom dans le cœur de ceux qui t’ont aimé.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp