Sa Majesté Lissoughè MEKA en France: Un pas de plus vers l’union et la prospérité du peuple Basso

Villepinte, 24/05/2025 — Dans le cadre de sa visite en France, Sa Majesté Bernard Lissoughè MEKA, invité par la diaspora Basso'o, a rencontré samedi 24 mai 2025 les responsables et ressortissants de la communauté Basso'o installés en Europe. Cette visite, placée sous le signe de la cohésion et du développement, vise à unir les fils et filles du canton Basso'o pour bâtir un avenir prospère.

Accompagné de Henri Moutlen, président du Comité de Développement Basso'o, le Chef Supérieur de 2ème degré de l'arrondissement de Nyanon a souligné l’importance de renforcer les liens communautaires, de promouvoir la paix et la solidarité, et de réfléchir ensemble aux initiatives permettant de soutenir le développement des Basso.

La rencontre s’est tenue à la 2e allée Gérard Philipe, à Villepinte, où de nombreux membres de la diaspora Basso'o, tels que Mokon Simon, Alembe Euloge, Tjani Valérie, Tjombe Julien, Ebouge Zachée, et Moutngui Mariette, étaient présents.

Dans un contexte où la diaspora joue un rôle crucial dans le développement de leur région d’origine, cette visite marque une étape importante dans la consolidation des liens entre la communauté et leur identité culturelle. Elle témoigne également de la volonté du peuple Basso'o de s’unir pour un avenir meilleur, tout en restant attachés à leurs racines.

Placé à la tête de 24 chefferies de 3ème dans la région du littoral département de la Sanaga Maritime au Cameroun, Sa Majesté a profité de cette occasion pour encourager ses compatriotes à continuer de faire vivre leur culture, à œuvrer pour la paix, et à soutenir les initiatives de développement communautaire.

Une discussion fructueuse a permis d’identifier des pistes pour renforcer la solidarité et élaborer des projets concrets en faveur du progrès de Basso'o, en collaboration avec la diaspora en France.

