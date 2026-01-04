CAN 2025 : Le Cameroun écarte l'Afrique du Sud et rejoint le Maroc en quarts de finale :: CAMEROON

Le stade a vibré au rythme d'une confrontation intense ce dimanche 4 janvier 2026. Dans un duel de haute lutte comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun a fait preuve d'un réalisme froid pour s'imposer face à l'Afrique du Sud sur le score de deux buts à un. Cette qualification, obtenue dans la douleur mais avec une solidarité remarquable, propulse les Lions indomptables vers un choc titanesque contre le Maroc, pays hôte de la compétition. Si le jeu produit par les hommes de David Pagou n'est pas toujours le plus séduisant du tournoi, leur capacité à résister dans les moments de tempête confirme que l'ADN des grands vainqueurs irrigue toujours cette sélection.

Le scénario de la rencontre aurait pourtant pu basculer dès les premières minutes en faveur des Bafana Bafana. Les Sud-Africains ont manqué de lucidité devant le but, notamment par Mokofeng et Kabini, avant de voir un but de Forster refusé pour une position de hors-jeu. Subissant la pression, le Cameroun a fait preuve d'une résilience tactique exemplaire avant de porter l'estocade. C'est Junior Tchamadeu qui a débloqué la situation à la trente-quatrième minute, profitant d'un ballon mal renvoyé suite à une frappe de Baleba. Ce but, inscrit contre le cours du jeu, a illustré la performance des Lions indomptables qui savent piquer au moment où l'adversaire semble dominer les débats.

Dès le retour des vestiaires, le Cameroun a doublé la mise grâce à une tête précise du jeune Christian Kofane, idéalement servi par un centre de Nagida. Avec ce break précoce en seconde période, les coéquipiers de Bryan Mbeumo ont pu s'appuyer sur une défense basse et un bloc compact. Malgré la réduction du score tardive de Makgopa à la quatre-vingt-huitième minute, les Camerounais ont tenu bon, bien aidés par les interventions décisives de Roger Epassy dans les derniers instants. Cette qualification en quart de finale CAN témoigne d'une montée en puissance mentale d'un groupe qui semblait pourtant en plein doute au début de l'épreuve.

Le prochain rendez-vous s'annonce comme l'un des sommets de cette édition. Le vendredi 9 janvier, le Cameroun défiera le Maroc au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. Pour espérer franchir cet obstacle, la formation camerounaise devra hausser son niveau de jeu face à une équipe marocaine qui bénéficiera du soutien massif de son public. Ce résultat agit comme un avertissement pour la concurrence : le quintuple champion d'Afrique reste un compétiteur redoutable dès que les matchs à élimination directe commencent. Le duel des Lions promet une intensité rare dans cette compétition qui ne cesse de réserver des surprises.

L'enjeu sera désormais de récupérer physiquement après un combat éprouvant. La force collective dégagée par les joueurs de David Pagou suggère que le Cameroun ne se présentera pas en victime expiatoire face aux Lions de l'Atlas. La stratégie du contre, emmenée par la vitesse de Namaso et Mbeumo, sera l'arme principale pour tenter de renverser le favori marocain. En attendant ce choc, les supporters savourent un parcours qui redonne ses lettres de noblesse au football national, prouvant que le poids de l'histoire est un atout indéniable dans les grands rendez-vous de la Coupe d Afrique des Nations.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp