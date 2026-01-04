Camer.be
CAN 2025 : Le Cameroun écarte l'Afrique du Sud et rejoint le Maroc en quarts de finale
CAMEROUN :: SPORT

CAN 2025 : Le Cameroun écarte l'Afrique du Sud et rejoint le Maroc en quarts de finale :: CAMEROON

Le stade a vibré au rythme d'une confrontation intense ce dimanche 4 janvier 2026. Dans un duel de haute lutte comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun a fait preuve d'un réalisme froid pour s'imposer face à l'Afrique du Sud sur le score de deux buts à un. Cette qualification, obtenue dans la douleur mais avec une solidarité remarquable, propulse les Lions indomptables vers un choc titanesque contre le Maroc, pays hôte de la compétition. Si le jeu produit par les hommes de David Pagou n'est pas toujours le plus séduisant du tournoi, leur capacité à résister dans les moments de tempête confirme que l'ADN des grands vainqueurs irrigue toujours cette sélection.

Le scénario de la rencontre aurait pourtant pu basculer dès les premières minutes en faveur des Bafana Bafana. Les Sud-Africains ont manqué de lucidité devant le but, notamment par Mokofeng et Kabini, avant de voir un but de Forster refusé pour une position de hors-jeu. Subissant la pression, le Cameroun a fait preuve d'une résilience tactique exemplaire avant de porter l'estocade. C'est Junior Tchamadeu qui a débloqué la situation à la trente-quatrième minute, profitant d'un ballon mal renvoyé suite à une frappe de Baleba. Ce but, inscrit contre le cours du jeu, a illustré la performance des Lions indomptables qui savent piquer au moment où l'adversaire semble dominer les débats.

Dès le retour des vestiaires, le Cameroun a doublé la mise grâce à une tête précise du jeune Christian Kofane, idéalement servi par un centre de Nagida. Avec ce break précoce en seconde période, les coéquipiers de Bryan Mbeumo ont pu s'appuyer sur une défense basse et un bloc compact. Malgré la réduction du score tardive de Makgopa à la quatre-vingt-huitième minute, les Camerounais ont tenu bon, bien aidés par les interventions décisives de Roger Epassy dans les derniers instants. Cette qualification en quart de finale CAN témoigne d'une montée en puissance mentale d'un groupe qui semblait pourtant en plein doute au début de l'épreuve.

Le prochain rendez-vous s'annonce comme l'un des sommets de cette édition. Le vendredi 9 janvier, le Cameroun défiera le Maroc au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. Pour espérer franchir cet obstacle, la formation camerounaise devra hausser son niveau de jeu face à une équipe marocaine qui bénéficiera du soutien massif de son public. Ce résultat agit comme un avertissement pour la concurrence : le quintuple champion d'Afrique reste un compétiteur redoutable dès que les matchs à élimination directe commencent. Le duel des Lions promet une intensité rare dans cette compétition qui ne cesse de réserver des surprises.

L'enjeu sera désormais de récupérer physiquement après un combat éprouvant. La force collective dégagée par les joueurs de David Pagou suggère que le Cameroun ne se présentera pas en victime expiatoire face aux Lions de l'Atlas. La stratégie du contre, emmenée par la vitesse de Namaso et Mbeumo, sera l'arme principale pour tenter de renverser le favori marocain. En attendant ce choc, les supporters savourent un parcours qui redonne ses lettres de noblesse au football national, prouvant que le poids de l'histoire est un atout indéniable dans les grands rendez-vous de la Coupe d Afrique des Nations.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#CAN2025 #Cameroun #LionsIndomptables #FootballAfricain #Maroc #BafanaBafana #ResultatCAN

Lire aussi dans la rubrique SPORT

POUR HUGO BROOS, LE CAMEROUN DOIT SA VICTOIRE A LA CHANCE
FOOTBALL GABONAIS, L’ETERNEL RECOMMENCEMENT : LE TALENT TRAHI PAR LE MENTAL
CAN 2025 : Le Cameroun écarte l'Afrique du Sud et rejoint le Maroc en quarts de finale
CAN 2025 : Hugo Broos promet un duel sans merci en 8ème de finale face au Cameroun
Cameroun vs Afrique du Sud : les Lions face au signe indien en 8ème de finale
Marc Brys fait ses adieux : les Lions Indomptables brillent déjà avec David Pagou
CAF Trophy Hunt : Gagnez un Samsung Galaxy Z Fold7, une Xbox Series X, un iPad Air et d’autres prix
David Pagou : le renouveau tactique des Lions Indomptables face aux crises
LIONS-ELEPHANTS, LA FOI CONTRE LA MAITRISE : CHRONIQUE D’UN DUEL DU FOOTBALL AFRICAIN
CAN 2025 : Cameroun et Côte d'Ivoire se neutralisent dans un choc physique intense
CAN 2025 LE GABON PERD SA DEUXIEME RENCONTRE DE LA COMPETITION
Comment les binationaux ont changé le rapport de force interne au football camerounais
Devenez Rédacteur

Les + récents

06:14
POUR HUGO BROOS, LE CAMEROUN DOIT SA VICTOIRE A LA CHANCE

POUR HUGO BROOS, LE CAMEROUN DOIT SA VICTOIRE A LA CHANCE
05:51
FOOTBALL GABONAIS, L’ETERNEL RECOMMENCEMENT : LE TALENT TRAHI PAR LE MENTAL

FOOTBALL GABONAIS, L’ETERNEL RECOMMENCEMENT : LE TALENT TRAHI PAR LE MENTAL
00:00
Routes au Cameroun : Dieudonné Essomba dénonce une crise structurelle profonde

Routes au Cameroun : Dieudonné Essomba dénonce une crise structurelle profonde
22:08
CAN 2025 : Le Cameroun écarte l'Afrique du Sud et rejoint le Maroc en quarts de finale

CAN 2025 : Le Cameroun écarte l'Afrique du Sud et rejoint le Maroc en quarts de finale
18:00
Gustavo Petro défie Donald Trump : pétrole, menaces et révélations sur l'affaire Epstein

Gustavo Petro défie Donald Trump : pétrole, menaces et révélations sur l'affaire Epstein

SPORT :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo