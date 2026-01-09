CAN 2025 : le Maroc rugit, écrase le Cameroun (2-0) et vise la finale :: CAMEROON

Le Maroc a enfin livré sa prestation la plus aboutie dans sa propre Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions de l'Atlas ont dominé le Cameroun avec un score net de deux buts à zéro, s'offrant un match référence capital en quart de finale. Cette victoire ouvre désormais les portes du dernier carré, où ils défieront le vainqueur de l'affrontement entre l'Algérie et le Nigeria, laissant entrevoir un potentiel derby maghrébin explosif. Contrairement aux prédictions de Rigobert Song, la savane de la CAN 2025 n'a retenu qu'un seul type de lion ce vendredi 9 janvier : ceux de l'Atlas, intraitables face à leurs homologues indomptables.

Cette rencontre était chargée d'histoire et de statistiques contradictoires. Une série devait s'achever : soit la réputation des Camerounais, véritables bourreaux des pays hôtes en phases finales de la Coupe d'Afrique depuis 1988, année de leur première CAN au Maroc ; soit l'invincibilité marocaine à domicile, préservée depuis 2009 et une défaite justement infligée par le Cameroun de Samuel Eto'o, présent en tribunes. Les Lions de l'Atlas ont choisi d'effacer le passé, faisant table rase des chiffres lointains et des performances récentes jugées peu convaincantes par leur public.

Le Maroc, en avançant cahin-caha jusque-là, a décidé d'assumer son statut d'ultra-favori pour ce quart de finale crucial. La première mi-temps fut un véritable récital à sens unique. Les hommes de Walid Regragui ont envahi la moitié de terrain camerounaise, acculant leurs adversaires. Sous cette pression constante, les joueurs de David Pagou ont été réduits à des interventions rugueuses, parfois violentes, visiblement dépassés par la vivacité et l'organisation des Marocains. La sélection marocaine a affiché une détermination sans faille, concrétisant son ambition de briller à domicile.

Les occasions se sont multipliées pour le Maroc, notamment sur les coups de pied arrêtés d'Hakimi, qui a délivré des centres précis aux 6e, 8e, 11e et 17e minutes. La malchance a frappé le Cameroun avec la blessure de Tchamadeu, contraint de quitter la pelouse en pleurs après un tacle raté. Totalement dominés, les Lions Indomptables ont fini par céder. Sur un corner parfaitement exécuté par Hakimi, El Kaabi a dévié de la tête, et l'inévitable Brahim Diaz a surgi pour pousser le ballon au fond des filets. Ce n'était pas son but le plus spectaculaire de la compétition, mais son cinquième en autant de matches, scellant l'ouverture du score (1-0, 26e).

Le public marocain, déjà en fusion avant le match, a savouré chaque instant de cette performance. Les chants se sont enchaînés et une ola a parcouru les tribunes du stade Prince Moulay Abdellah. Juste avant la pause, le Cameroun a tenté une timide réaction, offrant à Bounou son premier contact réel avec le ballon (44e). Une volonté confirmée au retour des vestiaires, où les Marocains n'ont pas hésité à durcir le jeu pour calmer les velléités adverses. Mais si l'équipe a parfois peiné, le public a joué son rôle de 12e homme avec des sifflets assourdissants.

Le jeu est devenu haché, sans véritable rythme. Au milieu des fautes marocaines, le Cameroun a peiné à se montrer dangereux. Le Maroc était même proche de doubler la mise à deux reprises. Ez Abde a coupé une tête au premier poteau, frôlant la transversale (61e), puis Saibari a profité d'une erreur d'Epassy sur un centre d'Hakimi, mais Kotto a repoussé sur sa ligne (64e). L'impuissance camerounaise était flagrante, David Pagou faisant même entrer N'Koudou à la place d'Ebimbe, qui avait lui-même suppléé Tchamadeu en première période.

Le break est finalement venu à la réception d'un corner au deuxième poteau. Saibari a croisé une frappe puissante du gauche qui est allée se loger dans le filet opposé (2-0, 74e). Le triple changement opéré par Pagou (77e) n'a rien changé au cours du match. Le "Hemlé" camerounais, ce légendaire fighting spirit des Lions Indomptables, a trouvé ses limites dans cette CAN 2025. Il s'est heurté à la maîtrise tactique et technique d'une équipe marocaine qui tient enfin son match référence à domicile. Une excellente nouvelle avant un potentiel derby bouillant en demi-finale, où un affrontement Maroc-Algérie, qui fait fantasmer les supporters, pourrait avoir lieu si les Verts viennent à bout du Nigeria samedi.

Cette victoire tactique et éclatante du Maroc lance véritablement sa CAN à domicile. Pensez-vous que cette performance place les Lions de l'Atlas comme les favoris incontestables pour le titre ?

