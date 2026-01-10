CAMEROUN :: Tronçon Bertoua-Deng Deng-Lom Pangar : un parcours de combattant pour les usagers :: CAMEROON

Le tronçon Bertoua-Deng Deng-Lom Pangar, axe vital reliant le chef-lieu de la Région de l’Est au chantier du barrage hydroélectrique de Lom Pangar, est aujourd’hui un cauchemar pour les usagers de la route. Cette artère essentielle à l’économie locale n’est plus qu’une piste défoncée, un parcours semé de nids de poules et de bourbiers qui défie toute logique de développement.

Les images partagées sur les réseaux sociaux sont éloquentes : des véhicules lourds embourbés, des voitures zigzaguant entre les crevasses, des motos chutant dans la boue. Ce calvaire quotidien rallonge démesurément les trajets, use prématurément les véhicules et grève le porte-monnaie des transporteurs comme des simples citoyens. La route dégradée devient un facteur d’appauvrissement et d’isolement pour les populations riveraines.

Le paradoxe est saisissant. D’un côté, un projet structurant de plusieurs centaines de millions de dollars, le barrage de Lom Pangar, sensé apporter l’énergie et le développement. De l’autre, une voie d’accès en ruine qui compromet la logistique du chantier et la mobilité des habitants. Cette contradiction interroge sur la cohérence des politiques d’infrastructure. Comment un investissement aussi stratégique peut-il être desservi par une liaison aussi précaire ?

Face à la grogne croissante, une lueur d’espoir apparaît. L’Electricity Development Corporation (EDC), maître d’ouvrage du barrage, a engagé des travaux d’urgence pour réhabiliter environ 4 kilomètres de cet axe aux abords de Bélabo[reference:0]. Une initiative qui démontre la reconnaissance du problème, mais qui ne répond qu’à une fraction infime des souffrances des usagers sur l’ensemble du trajet.

Cette situation pose une question fondamentale de priorité. Faut-il attendre l’achèvement des grands ouvrages pour se préoccuper des infrastructures de base qui les desservent et qui impactent directement le quotidien des populations ? La route, comme l’eau ou l’électricité, n’est-elle pas un préalable au développement véritable ?

