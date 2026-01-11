Camer.be
L'honnêteté punie : L'immigrant qui rendit 8 250€ et fut expulsé d'Espagne
ESPAGNE :: SOCIETE

L'honnêteté punie : L'immigrant qui rendit 8 250€ et fut expulsé d'Espagne

Dans les rues de Valence, un acte d'une intégrité rare a conduit un homme vers une issue brutale. Jibril, un immigrant malien résidant en Espagne, a trouvé il y a quelques jours une enveloppe contenant 8 250 euros. Animé par un sens profond de l'honnêteté, il a choisi de la rapporter au commissariat de police le plus proche, s'imaginant sans doute faire une bonne action.

Sur place, l'accueil fut glacial. La surprise des agents face à ce geste a vite laissé place à une procédure administrative implacable. On lui a demandé une déclaration détaillée et, surtout, ses papiers d'identité. Jibril, en situation irrégulière sur le territoire espagnol, s'est alors retrouvé piégé par sa propre probité. Il a été immédiatement placé en garde à vue.

La suite fut aussi rapide qu'impitoyable. La machine de l'expulsion s'est mise en marche. La semaine dernière, Jibril a été rapatrié vers son pays d'origine, le Mali. Une interdiction de séjour de plusieurs années en Espagne scelle son destin. Son crime ? Avoir cru que la vertu était universellement reconnue et récompensée.

Cette histoire soulève une question éthique et politique majeure. Quel message envoie une société qui sanctionne un comportement exemplaire ? En agissant ainsi, les autorités espagnoles risquent de décourager toute personne, quelle que soit sa situation, de rendre un objet trouvé ou de collaborer avec la justice. On crée un dangereux précédent où la peur l'emporte sur le civisme.

L'ironie est amère. Jibril est parti les mains vides, privé de sa liberté, tandis que l'argent qu'il a fidèlement restitué a probablement trouvé son chemin jusqu'à son propriétaire légitime, sans que celui-ci ne sache le prix humain payé pour cette restitution. C'est un récit qui interroge nos valeurs fondamentales.

Face à ce système aveugle, où la procédure écrase l'humanité, que reste-t-il de la confiance nécessaire à la vie en communauté ? Le courage d'un seul homme a mis en lumière une faille béante dans notre conception de la justice et de l'équité.

