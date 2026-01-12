Camer.be
Can 2025: Le point sur la blessure de Tchamadeu, les Lions indomptables rentrent au pays
Can 2025: Le point sur la blessure de Tchamadeu, les Lions indomptables rentrent au pays

La situation est très préoccupante pour Junior Baptiste Tchamadeu. Blessé vendredi dernier contre le Maroc à Rabat, le défenseur camerounais avait quitté le terrain en pleurs, inquiet pour son genou gauche. Un joueur marocain lui est tombé dessus lors d'un duel pour le ballon. Il a passé une IRM samedi.

De retour en urgence en Angleterre, "on attend les résultats pour savoir ce qu'il en est", a indiqué Stoke City, le club professionnel de l’international camerounais. 

Tchamadeu faisait partie des premiers joueurs qui ont quitté la tanière pour rallier leur club respectif. C'est aussi le cas de Karl Édouard Blaise Étta Eyong, qui a rapidement repris le rythme avec Levante en Espagne: de retour du Maroc, il était déjà sur le terrain hier pour les 10 dernières minutes contre l'Espagnol de Barcelone (1-1).

Les derniers joueurs camerounais au Maroc, dont les gardiens de but Simon Loti Omossola Medjo et Edouard Sombang à  Menang de Colombe du Sud), ont décollé de l'aéroport de Casablanca hier soir. Ils partageaient le vol avec certains membres du staff technique et des personnalités telles que Rigobert Song et Sa Majesté Alexandre Joukwe, Roi des Bamena. Le reste de la délégation camerounaise devrait quitter le Maroc ce lundi 12 janvier.

Les Algériens, tout comme les Camerounais, se plaignent de l'arbitrage de leur quart de finale. La presse algérienne en ligne reconnaît la supériorité du jeu nigérian, mais certains cadres de la sélection algérienne estiment que des erreurs d'arbitrage ont tué toute chance de retour des Fennecs contre le Nigeria. 

Selon la presse algérienne, la fédération algérienne de football a déposé un recours contre l’arbitrage. Par ailleurs, la CAF a ouvert une enquête sur les incidents graves enregistrés à Marrakech après ce match, tant sur le terrain qu'au vestiaire et en tribunes.

L'équipe nationale du Cameroun est de retour au bercail, avec un bilan de 3 victoires, 1 nul, et 1 défaite. Les envoyés spéciaux d'Equinoxe TV et Radio poursuivent la couverture de la compétition de football la plus prestigieuse du continent africain.

La 35e CAN au Maroc est en pause depuis hier dimanche, avec une reprise prévue mercredi 14 janvier 2026 pour les demi-finales : Sénégal vs Egypte et Maroc vs Nigéria. 

