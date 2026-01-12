CAMEROUN :: Série : les 25 visages qui ont marqué l’Ouest en 2025 :: CAMEROON

A travers cette série,.camer.be, votre média de l'immédiat et de proximité ambitionne de faire le récapitulatif de l’actualité dans la région de l’Ouest au Cameroun en 2025.

Se positionnant comme un journal « à l’écoute du peuple », nous allons dresser des portraits des personnalités ou parler des institutions publiques ou privées qui, par leur ingéniosité, leur positionnement ou leur impact social, ont fait bouger les lignes dans la région de l’Ouest.

Ministres, hommes politiques, opérateurs économiques, acteurs de la société civile, commerçants, sans emploi ou travailleurs bénévoles en vue de la transformation sociale et du développement durable font partie des profils que nous allons traiter. Soucieux du respect de la diversité administrative et sociologique de la région, nous allons dérouler notre série en classant les personnalités par département d’origine ou de localisation.

Mifi, Monseigneur Paul Lontsi-Keuné: le prélat de l’éveil citoyen pour le changement

Monseigneur Paul Lontsi-Keuné a joué intensément sa partition pour le changement au Cameroun en 2025. Evêque du diocèse de Bafoussam, il s'est construit une trajectoire de prélat frondeur en 2025. Appelant activement, les populations à s'inscrire massivement sur les listes électorales et à s'organiser à défendre leur vote lors de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, il a fait de la question de l'alternance au sommet de l'Etat camerounais une option de vie et de sacerdoce. Figure emblématique, l'homme de Dieu a pris une part active aux travaux du séminaire des évêques du Cameroun, en janvier 2025, à Buea, dans la région du Sud-ouest. Ainsi, lui et les autres évêques du Cameroun se sont montrés, ouvertement, déterminés à jouer un rôle actif dans le changement politique du pays, s’élevant contre le régime de Paul Biya. Une attitude loin d’être anecdotique à moins d’un an d’une élection présidentielle. Et après la tenue du scrutin du 12 octobre, cet évêque est resté frondeur. Pour lui, « piétiner délibérément et par égoïsme la volonté des citoyens constituerait une grave atteinte à cette dignité. » Tout comme, il pense que refuser de prendre en compte le vote de chaque citoyen, serait lui nier son droit fondamental à exprimer librement sa volonté...Peut-on tenir l’arbre de paix d’une main et de l’autre bourrer les urnes, falsifier les procès-verbaux des élections, corrompre les électeurs ou les instances chargées de constater la vérité des urnes ? », se demande enfin Mgr Paul Lontsi Keuné.

Me André Marie Tassa : un avocat pour la vérité et de la justice

Avocat au barreau du Cameroun et secrétaire du bureau de la fédération régionale du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc) à l’Ouest, Me André Marie Tassa, fait partie des personnalités qui s’imposent, non seulement dans le décor de la ville de Bafoussam, mais aussi, dans toutes les localités de la région de l’Ouest. Dynamique, ouvert et proactif, il est, incontestablement, ligué contre les injustices sociales. Sa présence auprès des citoyens « retenus et gardés abusivement» dans les cellules des gendarmeries et commissariats est rassurante. Tout comme, sa présence aux prétoires des tribunaux et cours ayant leur siège dans le chef-lieu de la région de l’Ouest et dans les juridictions périphériques donnent de l’espoir pour l’affirmation de la vérité et la proclamation de la justice. Jouissant d’un vaste réseau relationnel, il parvient à être à la fois proche des couches sociales démunies, délaissées et vulnérables et des ténors de l’entreprenariat et de l’économie de la place. Politiquement engagé pour la transformation sociale à travers le respect de la démocratie et de l’Etat de droit au Cameroun, il a été un catalyseur efficace des opérations d’inscriptions sur les listes électorales en 2025 dans tous les départements de la région de l’Ouest. Fidèle et loyal au Pr Maurice Kamto, le président national du Mrc, cet avocat est ferme en matière de respect des directives de la direction nationale de cette formation politique.

Courageux et méticuleux, la tenue des assemblées de structure du Mrc fait partie de ses priorités, malgré l’élan de redressassions atavique des autorités administratives de la région de l’Ouest, apparemment hostiles au déploiement de l’opposition conduite par le Pr Kamto. C’est grâce à la témérité de cet avocat que s’est tenue, courant 2025, l’une des assemblées des structures du Mrc Ouest, controversée et hyper médiatisée dans son siège au quartier Tamdja à Bafoussam.

Sylvestre Ngouchinghé: comme le navire du bien-être social

Originaire du groupement Bamougoum dans la commune de Bafoussam III, Sylvestre Ngouchinghé, patron de la société des poissonneries, Congelcam Sa, jouit de longs bras. Une réalité qui s’impose à tous, que ce soit dans les rangs des militants du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) ou auprès des citoyens ordinaires résidents ou non dans le département de la Mifi. La générosité de Sylvestre Ngouchinghé, courant 2025, a été spécifiquement prononcée sur la terre de ses ancêtres. Il a financé à hauteur de 150 millions de francs Cfa la construction d’un centre de santé à Ndiensho dans la commune de Bafoussam Ier. Pour se conformer aux normes d’urbanisme, malgré son influence politique, il a fait détruire l’un de ses immeubles à proximité du siège de la Coopérative agricole des planteurs de la Mifi (Caplami). Et avant la fin de l’année écoulée, il a lancé un chantier pour l’édification d’un hôtel de plus de 10 niveaux sur le site de l’ancienne polyclinique Tagny de Bafoussam.

Jules Hilaire Focka Focka : de la résilience au développement durable

Président du conseil régional de l’Ouest, Jules Hilaire Focka a été reconduit à son poste courant le mois de décembre 2025. Quelques jours avant, précisément le 26 novembre 2025, il a dirigé les travaux de cette session pour le vote du budget de la région de l’Ouest pour le compte de l’exercice 2026. De sa communication, il ressort que le budget de la région de l’Ouest pour l’exercice 2026, conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 2019 portant code des collectivités territoriales décentralisées est équilibrée en recettes et en dépenses à la somme de dix milliards cinq cent soixante -trois cent quarante un millions six cent deux mille deux vingt (10 563 602 220) FCFA.

Le budget d’investissement que propose le Dr Jules H. Focka, s’élève à la somme de sept milliards sept cent vingt-deux millions trois cent quarante-un mille sept cent vingt-huit (7 722 341 728) FCFA soit 73,10 % et celui du fonctionnement est à la somme de deux milliards huit cent quarante-un millions deux cent soixante milles quatre-vingt-douze (2 841 260 492) FCFA soit 26,90%. Les dépenses pour le paiement du personnel sont chiffrées à deux cent dix-neuf millions cent mille (219 100.000) FCFA soit 3,27% du fonctionnement. Pour 2026, Dr Focka envisage le renforcement des plateaux techniques des principales formations sanitaires… Une démarche qui rentre dans le cadre du programme lié à l’amélioration des services sociaux de base.

