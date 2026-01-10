CHINE :: Hégémonie maritime chinoise : l'Afrique, nouvelle pièce maîtresse de Pékin :: CHINA

La carte de l'influence géopolitique mondiale se redessine, et l'Afrique en est le théâtre principal. Pékin tisse une toile dense de projets portuaires à travers le continent, du Maroc à l'Afrique du Sud, révélant une stratégie d'expansion logistique et potentiellement militaire d'une envergure inédite. Ce réseau croissant de ports commerciaux, souvent à "double usage" (civil et militaire), renforce l'emprise de la Chine sur des points névralgiques des routes maritimes mondiales, redéfinissant les équilibres de puissance.

Une forte concentration de ces infrastructures se manifeste en Afrique de l'Ouest, avec des investissements massifs au Nigeria, au Ghana, en Côte d'Ivoire et en Sierra Leone. Simultanément, la façade orientale du continent n'est pas en reste, avec des projets ambitieux au Kenya, en Tanzanie et au Mozambique. Cette double implantation stratégique confère à la Chine en Afrique un avantage logistique considérable, lui permettant de sécuriser ses chaînes d'approvisionnement et d'étendre sa capacité de projection bien au-delà de ses frontières habituelles.

L'aspect le plus saillant de cette stratégie réside dans la présence systématique de la Chine aux points de passage maritimes les plus stratégiques. L'accès au canal de Suez via l'Égypte, le détroit de Bab el-Mandeb depuis Djibouti, et le contrôle d'infrastructures le long du canal du Mozambique ne sont pas le fruit du hasard. Ces positions confèrent à Pékin une influence sans précédent sur les flux commerciaux et militaires mondiaux. Plusieurs pays africains disposent désormais de ports à double usage viables, consolidant ainsi la portée opérationnelle de l'empire du Milieu.

Au-delà des infrastructures déjà opérationnelles, de nombreux projets portuaires chinois sont en cours dans d'autres nations africaines, promettant d'étendre encore davantage cette toile. Ce maillage serré ne se contente pas de faciliter le commerce bilatéral ; il offre à la puissance chinoise des capacités de ravitaillement, de maintenance et de déploiement pour sa marine de guerre, transformant ces installations en leviers de puissance douce et dure. L'objectif est clair : sécuriser les "nouvelles routes de la soie" maritimes et garantir l'accès aux ressources vitales du continent.

Cette expansion soulève des questions fondamentales pour la souveraineté des nations africaines et l'équilibre géopolitique mondial. Tandis que ces investissements stimulent les économies locales et modernisent les infrastructures, ils créent également une dépendance croissante envers Pékin. La Chine ne se contente plus d'être un partenaire commercial ; elle devient un acteur militaire et stratégique incontournable, défiant les puissances occidentales traditionnellement établies. L'influence chinoise en Afrique est un phénomène de long terme, dont les répercussions ne font que commencer.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp