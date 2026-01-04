ÉTATS-UNIS :: Kamala Harris fustige l'intervention de Trump au Venezuela : un chaos pétrolier ? :: UNITED STATES

Le débat sur la posture diplomatique des États-Unis en Amérique latine prend une tournure électrique. L’ancienne vice-présidente Kamala Harris a vigoureusement dénoncé les récentes initiatives de Donald Trump au Venezuela, qualifiant ses actions d'illégales et de profondément imprudentes. Selon elle, bien que le caractère dictatorial et illégitime du régime de Nicolas Maduro ne fasse aucun doute, l'approche interventionniste choisie par l'actuel locataire de la Maison-Blanche ne rend nullement l'Amérique plus sûre. Harris met en garde contre la répétition de scénarios passés où des guerres pour un changement de régime, souvent motivées par le contrôle des ressources énergétiques, ont abouti à un désordre régional durable dont les familles américaines finissent par assumer le coût économique et humain.

La critique de l’ancienne vice-présidente se concentre sur les véritables motivations de cette offensive. Elle rejette l’argumentaire officiel basé sur la lutte contre le narcotrafic ou la restauration démocratique, y voyant plutôt une manœuvre visant la mainmise sur le pétrole vénézuélien. Pour Harris, cette politique étrangère américaine actuelle s'apparente à une volonté de puissance régionale mal placée qui déstabilise l'équilibre géopolitique sans offrir de bénéfices concrets aux citoyens. Elle souligne une contradiction majeure dans le discours présidentiel en rappelant que l'administration a, par le passé, marginalisé l'opposition légitime tout en cherchant à conclure des accords avec l'entourage immédiat de Maduro.

L’engagement des forces armées dans cette zone de tension constitue également un point de friction majeur. Harris déplore que le président mette les troupes en danger et engage des dépenses se comptant en milliards de dollars sans présenter d'autorité légale claire ni de plan de sortie cohérent. Cette gestion est perçue comme une menace pour la stabilité régionale en Amérique du Sud, risquant d'aggraver la crise migratoire et économique. Au lieu de s'enliser dans des conflits extérieurs coûteux, elle prône un leadership capable de renforcer les alliances traditionnelles et de garantir le respect strict de l’état de droit international.

Au-delà de la géopolitique, c'est l'impact domestique qui préoccupe l'ancienne sénatrice. Elle estime que le peuple américain, lassé par des interventions militaires opaques, attend des solutions concrètes face à l'inflation et au coût de la vie. La priorité devrait être donnée à la protection des intérêts des travailleurs plutôt qu'à des démonstrations de force à l'étranger. Cette crise diplomatique au Venezuela illustre, selon elle, un décalage croissant entre les ambitions personnelles de Donald Trump et les besoins réels de la nation.

Enfin, l'appel de Harris à un retour à la raison souligne l'importance d'une gouvernance internationale basée sur la transparence et la coopération. Le refus de privilégier les intérêts pétroliers au détriment de la sécurité globale est au cœur de son message. Pour l'opposition, l'Amérique doit retrouver un rôle de médiateur crédible, loin des stratégies de changement de régime qui ont, par le passé, conduit à des impasses tragiques. Cette prise de parole marque une étape cruciale dans l'opposition à la stratégie pétrolière de Trump, replaçant le bien-être du peuple américain au centre des enjeux électoraux futurs.

