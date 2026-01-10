Camer.be
Cavaye Yeguie Djibril absent : l'ombre de la maladie plane sur l'Assemblée
Le Palais de Verre de Ngoa-Ekelle a été le théâtre d'une scène protocolaire peu commune en ce début d'année 2026. La traditionnelle cérémonie de présentation des vœux au président de l'Assemblée nationale, Cavaye Yeguie Djibril, s'est déroulée sans lui. C'est le premier vice-président, l'honorable Hilarion Etong, qui a dû pallier l'absence du titulaire du perchoir, recevant les défilés des députés et du personnel administratif. Cette situation, loin d'être anecdotique, nourrit un flot incessant de spéculations et d'inquiétudes quant à l'état de santé du vénérable homme politique.

L'organisation maintenue de l'événement en l'absence de son principal acteur interroge profondément sur les coulisses de la politique camerounaise. Un événement d'une telle envergure, habituellement le reflet de la vitalité de l'institution, devient un symbole de fragilité lorsqu'il est géré par procuration. Le maintien forcé de cette cérémonie des vœux, sans la présence de Cavaye Yeguie Djibril, est perçu comme une manœuvre pour masquer des difficultés. Si les motifs officiels de son absence n'ont pas été communiqués, le fait de ne pas avoir reporté la réception accentue les doutes sur sa capacité à assumer pleinement ses fonctions.

Depuis plusieurs mois, les rumeurs autour de l'état de santé du président de l'Assemblée nationale ne cessent de prendre de l'ampleur. Cette absence remarquée n'a fait que les renforcer. Les discussions dans les couloirs ne portent plus seulement sur le protocole, mais s'orientent vers la question cruciale de la succession politique à la tête de la chambre basse. L'intérim de Hilarion Etong, aussi légal soit-il, ne suffit pas à dissiper l'impression d'une direction par défaut, posant la question de la pérennité et de la stabilité institutionnelle.

L'Assemblée nationale se retrouve ainsi sous le feu des projecteurs non pas pour ses débats législatifs, mais pour l'opacité entourant la situation de son président. Pour de nombreux députés, y compris au sein de la majorité, l'absence répétée et non justifiée clairement nuit à l'image de l'institution. La confiance du public repose aussi sur la transparence et la vitalité de ses représentants. Ne pas décaler la cérémonie des vœux, c'est comme célébrer une fête sans l'hôte, un non-sens protocolaire qui alimente les théories les plus diverses.

Cette situation soulève des questions fondamentales sur la gouvernance et le leadership au Cameroun. Dans un pays confronté à des défis importants, la clarté sur la capacité de ses dirigeants à exercer leurs mandats est essentielle. L'épisode de cette cérémonie des vœux est plus qu'un simple manquement protocolaire ; il est le reflet d'une interrogation plus large sur l'avenir et la direction des institutions. Le public attend des réponses, non des silences ou des subterfuges protocolaire.

Cette absence marque-t-elle le début d'une nouvelle ère pour l'Assemblée nationale camerounaise, ou est-ce le signe d'une crise de leadership plus profonde que l'on veut bien laisser paraître ?

L'actualité en vidéo